Nicolas Cage në Call of Duty: Black Ops 7
Aktori i njohur i Hollywoodit, Nicolas Cage, do të bëhet pjesë e lojës Call of Duty: Black Ops 7 dhe Warzone si një operator i ri në përditësimin Season 4 Reloaded. Prezenca e tij është pjesë e eventit “Summer of Action”, i cili sjell përmbajtje të re për lojtarët.
Përditësimi i ri sjell një sërë ndryshimesh, përfshirë armë të reja, harta të reja në multiplayer, përmirësime për modalitetin Zombies dhe evente speciale.
Një nga shtesat kryesore është pushka automatike AN-94, një armë klasike nga seria Black Ops, si dhe arma e afërt luftarake Executioner’s Duet Axe. Të dyja do të mund të zhbllokohen përmes eventit të lidhur me Nicolas Cage.
Në multiplayer do të shtohen harta të reja, përfshirë Zenith, si dhe rikthimi i hartës klasike Launch nga seria e mëparshme Black Ops.
Edhe modaliteti Zombies merr përmbajtje të re me hartën Kowakujō, e vendosur në një kështjellë japoneze mes një zone vullkanike, ku lojtarët do të përballen me armiq të rinj dhe sfida të reja.
Përditësimi Season 4 Reloaded u publikua më 25 qershor dhe është një nga paketat më të mëdha sezonale për lojën, duke zgjeruar përvojën në multiplayer, Zombies, Endgame dhe Warzone. /Telegrafi/