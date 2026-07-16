Ngushtica e Hormuzit nën krizë - transporti detar bie në vetëm 10 për qind të niveleve para luftës
Pavarësisht përshkallëzimit të konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për kontrollin e Ngushticës së Hormuzit, trafiku detar në këtë rrugë jetike mbetet shumë i kufizuar.
Sipas të dhënave nga analistët e inteligjencës detare në kompaninë Kpler, të mërkurën vetëm 13 anije tregtare janë regjistruar duke kaluar përmes Ngushticës së Hormuzit. Tetë prej tyre dolën nga Gjiri Persik, ndërsa pesë hynë në të.
Vetëm një anije – një transportuese mallrash që po hynte në Gjirin Persik – raportohet se përdori rrugën jugore pranë bregdetit të Omanit, e cila është promovuar nga ushtria amerikane si një kalim më i sigurt, shkruan cnn.
Sipas Kpler, shumica e anijeve që kaluan të mërkurën përdorën rrugën pranë bregdetit iranian. Të enjten, platforma MarineTraffic tregoi se dy cisterna nafte u larguan nga Gjiri pranë Iranit, ndërsa një tjetër lundronte pranë bregdetit të Omanit.
Vëllimi i trafikut detar është rreth një e dhjeta e mesatares para luftës, megjithëse disa anije po lundrojnë pa ndezur transmetuesit që tregojnë vendndodhjen e tyre.
Irani ka paralajmëruar vazhdimisht se të gjitha anijet duhet të marrin lejen e tij për të përdorur këtë rrugë ujore. Një zëdhënës ushtarak iranian tha të enjten se zbatimi i rregullave të vendosura nga Irani është mënyra e vetme për rihapjen e ngushticës, të cilën Teherani e shpalli të mbyllur pas fillimit të valës së fundit të sulmeve amerikane.
Pas sulmeve me dronë ndaj disa anijeve pranë ngushticës gjatë javës së fundit, forcat amerikane njoftuan të enjten se kishin goditur sërish kapacitetet raketore dhe dronët e Iranit, si dhe objektet bregdetare të mbikëqyrjes, “për të dobësuar më tej aftësinë e Iranit për të kërcënuar marinarët e pafajshëm që shërbejnë në anijet tregtare që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit”. /Telegrafi/