Irani synon bazat ushtarake ndërsa SHBA-të nisin një valë sulmesh
Teherani ka nisur sulme të reja ndaj bazave ushtarake amerikane në shtetet fqinje të Gjirit, ndërsa Uashingtoni vazhdoi të sulmonte vende në të gjithë Iranin gjatë natës.
Teherani tha se kishte goditur objektiva në rajon, duke përfshirë Jordaninë, Kuvajtin dhe Bahreinin, ndërsa një ditë e gjashtë e armiqësive të ripërtërira tensionoi marrëveshjen e tyre paraprake për t'i dhënë fund luftës, transmeton Telegrafi.
Ndërkohë, ushtria amerikane tha se shkaktoi një valë sulmesh gjashtë-orëshe në vende të shumta për të "degraduar aftësinë e Iranit për të kërcënuar marinarët e pafajshëm" në Ngushticën e Hormuzit.
Shkëmbimet e fundit erdhën pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump paralajmëroi Iranin se duhej "të sillej më mirë" ose të përballej me veprime të mëtejshme ushtarake nëse Irani nuk do të kthehej në negociata.
Të martën, Trump kërcënoi të synonte infrastrukturën energjetike të Iranit nëse Teherani nuk do të kthehej në bisedime.
Negociatori kryesor i Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf, u tha mediave shtetërore se Teherani "nuk kishte asnjë arsye" të zbatonte ndonjë marrëveshje që nuk i sillte dobi vendit.
Ai shtoi se siguria kombëtare e Iranit varej nga ruajtja e asaj që ai e përshkroi si "marrëveshje iraniane" në Ngushticën e Hormuzit.
Në sulmet e fundit, SHBA-të shënjestruan qendrat e komandës, vendet e mbrojtjes ajrore dhe objektet e mbikëqyrjes bregdetare në të gjithë Iranin - duke përfshirë qytetin portual Bandar Abbas dhe Ishullin Greater Tunb - tha Komanda Qendrore Amerikane (Centcom).
Shpërthime u dëgjuan në të gjithë Iranin dhe mbrojtjet ajrore u aktivizuan në Teheran, raportuan mediat shtetërore iraniane.
Menjëherë pas kësaj, aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik raportuan sulme. Ushtria e Kuvajtit tha se kishte kapur sulme me dronë, ndërsa ministria e brendshme e Bahreinit u tha qytetarëve të qëndronin të qetë dhe të shkonin në vendin më të afërt të sigurt.
Ushtria iraniane tha gjithashtu se kishte shënjestruar sistemet amerikane të komunikimit dhe objektet e magazinimit të karburantit në Jordani në raundin e saj të fundit të sulmeve.
Ndërsa tensionet intensifikohen, Ngushtica e Hormuzit - një rrugë ujore kritike pranë bregdetit të Iranit që Teherani e bllokoi në mënyrë efektive në përgjigje të sulmeve SHBA-Izrael - mbetet e mbyllur.
Të martën, SHBA-të thanë se kishin rifilluar një bllokadë në portet iraniane, e cila ishte hequr më parë si pjesë e një marrëveshjeje që u arrit nga të dy vendet muajin e kaluar - e njohur si një memorandum mirëkuptimi.
Të nesërmen, SHBA-të qëlluan dhe e çaktivizuan një cisternë nafte pa ngarkesë, me flamurin e Curacao-s, për të cilën Centcom tha se po përpiqej të lundronte drejt një porti iranian të bllokuar.
Në përgjigje të rinovimit të bllokadës amerikane, Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit paralajmëroi SHBA-në se duhet të "presë mbylljen e rrugëve të tjera të eksportit të naftës dhe gazit që i shërbejnë interesave të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj".
Nuk dha detaje se cilat rrugë mund të preken.
Ndërsa mosmarrëveshja për Ngushticën e Hormuzit vazhdon, ka pasur një rritje të ndjeshme të çmimeve të naftës në nivel global të shkaktuar nga bllokimi praktik i trafikut të cisternave në korridorin kryesor të transportit detar.
Pavarësisht armiqësive të vazhdueshme, Trump mirëpriti atë që e pa si një degë ulliri të mundshme nga Teherani në lirimin e një të ndaluari amerikan që presidenti amerikan tha se ishte "i ndaluar padrejtësisht" në dhjetor 2024.
"Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë këtë gjest të vullnetit të mirë nga Irani", shkroi Trump të mërkurën në platformën e tij Truth Social.
Gruaja, Dena Karari, ishte duke u kthyer në SHBA, sipas avokatit të saj, Jared Genser, në një postim në X. /Telegrafi/