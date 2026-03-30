Ngritja e jashtëzakonshme e Fisnik Asllanit brenda një viti: Nga Bundesliga 2 te kalimi i mundshëm te Barcelona si dhe afër Kupës së Botës me Kosovën
Futbollisti që po shkëlqen më së shumti nga Kosova në Evropë është padyshim qendërsulmuesi i Hoffenheimit Fisnik Asllani.
Ylli i skuadrës gjermane përpos që po e ndihmon Kosovën të sigurojë kualifikimin në Kupën e Botës 2026, edhe po kërkohet nga top gjigantët evropianë si Barcelona, Bayern Munich e Borussia Dortmund.
Megjithatë, ajo që bie më së shumti në sy është përparimi më i madh që ka bërë Fisnik Asllani, atë brenda vetëm një viti.
Para një viti, Asllani ishte duke luajtur për Elvsbergun në Bundesliga 2, me shpresën për ta kompletuar objektivin – kualifikimin në elitën e futbollit gjerman, gjë që s’e arritën në sfidën e fundit.
Sidoqoftë pas atij sezoni, Asllani vendosi të qëndrojë te Hoffenheimi edhe pse kishte disa oferta, vendim që rezultoi të jetë më i duhuri ngase e fitoi vendin e titullarit si dhe u bë sulmuesi më i mirë– për ta “larguar” Mërgim Berishën, lojtarin që e refuzoi Kosovën.
Fisnik Asllani
Edhe statistikisht Asllani qëndron tepër mirë, ku ka shënuar tetë gola e dhuruar pesë asistime në 26 paraqitje për Hoffenheimin.
Falë këtyre paraqitjeve pozitive, Asllani ka fituar vëmendjen e tre gjigantëve evropianë si Barcelona, Bayern Munich dhe Borussia Dortmund që po e konsiderojnë seriozisht si transferim i mundur në verë – kurse presin t’ia aktivizojnë klauzolën e lirimit prej 25-30 milionë eurove.
One year ago Fisnik Asllani was playing in Germany's 2nd division.
Fast forward to 2026:
💪Hoffenheim starter in the Bundesliga
🇽🇰 Kosovo international
🏆One win away from World Cup
👀Chased by top clubs like Barcelona & BVB pic.twitter.com/vAGfg63lUD
— DW Sports (@dw_sports) March 30, 2026
Një ndikim të madh Asllani e ka pasur edhe te Kosova, ku e ka fituar vendin në formacionin e Franco Fodas në sistemin 3-5-2 pranë Vedat Muriqit, kurse tani janë një hap larg kualifikimit në Kupën e Botës.
Përpos nëse ndodhë ndonjë gjë e papritshme, Asllani pritet të jetë titullar edhe kundër Turqisë, me objektivin që t’i ndihmojë “Dardanët” të bëjnë ëndrrën e tërë popullit realitet./Telegrafi/