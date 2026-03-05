Ngjarje Slider Foto
Vicario i hapur për t'iu bashkuar gjigantit italianVicario i hapur për t'iu bashkuar gjigantit italian
Abdixhiku: Thirrja e Jasharëve kumbon edhe sot, për bashkim, atdhedashuri e angazhim të drejtëAbdixhiku: Thirrja e Jasharëve kumbon edhe sot, për bashkim, atdhedashuri e angazhim të drejtë
Kuvendi voton shkarkimin e Ballukut, Spiropalit dhe Vengut! Miratohen edhe ministrat e rinjKuvendi voton shkarkimin e Ballukut, Spiropalit dhe Vengut! Miratohen edhe ministrat e rinj
Top Lajme
Jobs
Real Estate