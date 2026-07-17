Ngacmohet seksualisht një grua në Podujevë, i dyshuari dërgohet në mbajtje
Një grua ka raportuar se është ngacmuar seksualisht nga një person tjetër.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur më 01.07.2026, në Podujevë.
Tutje thuhet se palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit është arrestuar dhe dërguar në mbajtje.
“Podujevë 01.07.2026 – 08:00. Me 16.07.2026 viktima femër kosovare, ka raportuar se është ngacmuar seksualisht nga i dyshuari mashkull kosovar. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit i dyshuari është arrestuar dhe dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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