Nga tragjedia te rikthimi: Anthony Joshua drejt ringut, menaxheri zbulon datën
Menaxheri i njohur Eddie Hearn ka zbuluar se po planifikon rikthimin në ring të Anthony Joshua, pas tragjedisë që goditi boksierin britanik në fund të vitit 2025.
Gjatë pushimeve në Nigeria, Joshua u përfshi në një aksident fatal automobilistik ku humbën jetën dy nga miqtë dhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt, Sina Ghami dhe Latif Ayodele.
Ish-kampioni i dyfishtë i botës në peshën e rëndë dukej i gatshëm për një vit të madh 2026, pasi kishte nokautuar bindshëm Jake Paul në dhjetor. Megjithatë, pas incidentit traumatik, ai vendosi me të drejtë të marrë një pauzë para se të rikthehej në një kamp të plotë stërvitor.
Joshua fatmirësisht shpëtoi vetëm me lëndime të lehta dhe së fundmi ka nisur stërvitje të lehta ndërsa përgatitet për rikthimin në ring.
Fillimisht u përfol se aksidenti tragjik mund t’i jepte fund karrierës së shkëlqyer të 36-vjeçarit, por boksieri pritet të rikthehet më vonë gjatë këtij viti.
Hearn, menaxheri i Joshuas, kishte qenë i kujdesshëm më parë për caktimin e një date rikthimi, duke theksuar se ai “do të marrë kohën e tij për t’u rikthyer në rrugën e duhur”. Tani ai ka konfirmuar se planet konkrete janë në proces.
Ai deklaroi për "BoxingScene": “Fillimisht, plani me AJ ishte që të luftonte në mars dhe më pas të përballej me Tyson Fury në gusht.
“Kjo nuk do të ndodhë. Ai nuk do të luftojë i radhës kundër Tyson Fury. Besoj se do të rikthehet në fund të verës, por fizikisht ende nuk është në gjendje të kthehet në kamp.
“Pra, unë po planifikoj, por ai thjesht po pushon dhe po përgatitet. Për mua, po shoh opsione për ta rikthyer në ring rreth korrikut, por do ta dimë nëse kjo është reale vetëm kur ai të kthehet në kamp, që shpresojmë të ndodhë në javët e ardhshme ose brenda një muaji”./Telegrafi