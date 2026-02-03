Nga Semenyo te Paqueta dhe Lookman – 10 transferimet më të mëdha të janarit
Afati kalimtar dimëror i vitit 2026 ka përfunduar në ligat kryesore dhe lista e Transfermarkt tregon se marrëveshjet më të mëdha u përqendruan përsëri rreth Ligës Premier.
Transferimi më i shtrenjtë i dimrit u bë nga Manchester City, i cili solli Antoine Semenyo nga Bournemouth për 72 milionë euro.
Ai pasohet nga një tjetër transferim i shtrenjtë që vjen në Ligën Premier. Liverpooli solli qendërmbrojtësin Jeremy Jacquet për 63.6 milionë euro, i cili do të mbetet i huazuar te Rennes deri në fund të sezonit.
Crystal Palace ishte ndër më aktivët në krye të listës. Ata sollën sulmuesin Jorgen Strand Larsen nga Wolverhampton për 49.7 milionë euro, i ndjekur nga Brennan Johnson, i cili erdhi nga Tottenham Hotspur për 40 milionë euro.
Dy transferime nga jashtë Evropës në 10 më të mirët
Tottenhami e transferoi Conor Gallagherin nga Atletico Madridit për 40 milionë euro, ndërsa Atletico Madridi e forcoi sulmin e tyre duke transferuar Ademola Lookmanin nga Atalanta për 35 milionë euro.
I vetmi largim nga Liga Premier në dhjetëshen e parë ishte rikthimi i Lucas Paquetas në Brazil. Flamengo i pagoi West Hamit 42 milionë euro për mesfushorin sulmues, një nga marrëveshjet më të mëdha të dimrit jashtë Anglisë.
Në listë ka edhe dy nënshkrime të tjera të rëndësishme. Al-Hilal solli 18-vjeçarin Kader Meite nga Rennes për 30 milionë euro, ndërsa West Ham bleu Taty Castellanos nga Lazio për 29 milionë euro.
Gjithashtu të spikatur në fund të 10 më të mirëve janë Fulham, i cili solli Oscar Bobbo nga Manchester City për 31.2 milionë euro, si dhe Bournemouth, i cili bleu sulmuesin Rayan nga Vasco da Gama për 28.5 milionë euro.
Në përgjithësi, ky dimër ka treguar se klubet angleze vazhdojnë të diktojnë ritmin e tregut, dhe se edhe "shtresa e mesme" e Ligës Premier po hyn gjithnjë e më shumë në transferime që deri vonë ishin të rezervuara vetëm për gjigantët e elitës.
10 transferimet më të shtrenjta të janarit 2026:
Antoine Semenyo (Nga Bournemouth te Manchester City) - 72 milionë euro
Jeremy Jacquet (Nga Rennes te Liverpool) - 63.6 milionë euro
Jorgen Strand Larsen (Nga Wolves te Crystal Palace) - 49.7 milionë euro
Lucas Paqueta (Nga West Ham te Flamengo) - 42 milionë euro
Conor Gallagher (Nga Atletico Madrid te Tottenham) - 40 milionë euro
Brennan Johnson (Nga Tottenham te Crystal Palace) - 40 milionë euro
Ademola Lookman (Nga Atalanta te Atletico) - 35 milionë euro
Oscar Bobb (Nga Manchester City te Fulham) - 31.2 milionë euro
Kader Meite (Nga Rennes te Al-Hilal) - 30 milionë euro
Rayan (Nga Vasco da Gama te Bournemouth) - 28.5 milionë euro
/Telegrafi/