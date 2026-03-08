Nga politika dhe aktivizmi te biznesi, arti dhe sporti: Gratë që po ndryshojnë botën dhe frymëzojnë breza
Me rastin e 8 Marsit, kujtojmë gratë që gjatë vitit 2025 ndikuan në politikë, shoqëri, art dhe ekonomi, duke dëshmuar se guximi, vizioni dhe këmbëngulja mund të ndryshojnë botën
Gjatë vitit, ato u dalluan për përkushtimin në sfidat profesionale dhe në përpjekjet për drejtësi e barazi, duke frymëzuar njerëz në mbarë botën të besojnë më shumë në veten dhe në mundësitë e tyre. Ato treguan se gratë jo vetëm frymëzojnë, por edhe marrin iniciativë, udhëheqin, sjellin risi dhe nxisin ndryshim.
Ndikimi i tyre ndihet në shumë sfera të jetës, nga përditshmëria deri te zhvillimet globale. Historitë e tyre dëshmojnë se forca dhe vizioni gjenden te secila grua dhe se bota bëhet më e mirë kur gratë zënë vendin që u takon.
Në Ditën Ndërkombëtare të Grave, por edhe çdo ditë tjetër, festojmë historitë, vizionin dhe ndikimin e tyre, sepse ato formësojnë të tashmen dhe frymëzojnë brezat e ardhshëm, transmeton Telegrafi.
Gratë në politikë që shënuan vitin 2025
Ursula von der Leyen
Presidentja e Komisionit Evropian gjatë vitit 2025 nisi iniciativa të rëndësishme për mbrojtjen e klimës dhe për forcimin e barazisë gjinore në politikën e Bashkimit Evropian. Udhëheqja e saj tregoi se politika mund të jetë njëkohësisht efikase dhe njerëzore, ndërsa vendosmëria në negociata të vështira e bëri një nga gratë më me ndikim të vitit.
Sanae Takaichi
Si gruaja e parë kryeministre e Japonisë, Sanae në vitin 2025 solli një frymë të re në jetën politike të vendit të saj. E fokusuar te inovacioni dhe fuqizimi i grave në sektorin publik, ajo frymëzoi shumë vajza të reja të besojnë se mund të kenë rol të rëndësishëm në ndryshimet politike dhe shoqërore.
Aktivistet që po ndryshojnë botën
Elisabeth Apampa
Elisabeth nisi disa iniciativa për të drejtat e grave dhe vajzave, me fokus te arsimi dhe mbrojtja nga dhuna. Energjia dhe përkushtimi i saj u mundësuan mijëra grave të reja të zhvillojnë potencialin e tyre dhe të luftojnë për vendin që u takon në shoqëri.
Maggie Kathewera Banda
Në Malavi, Maggie u bë simbol i luftës për të drejtat e njeriut. Projektet e saj gjatë vitit 2025 përfshinë edukimin e grave për të drejtat dhe proceset politike, duke u dhënë zë atyre që shpesh nuk e kanë dhe duke krijuar një rrjet mbështetjeje për gratë në komunitetin e saj.
Malala Yousafzai
Malala vazhdon të jetë simbol i luftës për të drejtën e vajzave për arsim në mbarë botën. Në vitin 2025, puna e saj përmes fondacionit dhe nismave globale çoi në krijimin e programeve të reja për vajzat në zonat e krizës. Përkushtimi i saj ndaj arsimit dhe barazisë e ka bërë jo vetëm aktiviste, por edhe frymëzim për breza të tërë vajzash që ëndërrojnë të ndryshojnë botën.
Sipërmarrëset që po formësojnë të ardhmen
Hoda Katebi
Hoda ndërthur sipërmarrjen me aktivizmin shoqëror përmes industrisë së modës. Përkushtimi i saj ndaj diversitetit dhe përfshirjes, së bashku me vizionin që moda të shërbejë si mjet për fuqizimin e grupeve të margjinalizuara, e bëri një nga sipërmarrëset më me ndikim të vitit 2025.
Mira Murati
Mira është themeluese e një startupi inovativ në fushën e inteligjencës artificiale që në vitin 2025 tërhoqi vëmendjen globale. Aftësia e saj për të bashkuar teknologjinë me ndikimin shoqëror e bëri punën e saj shembull se si sipërmarrja mund të ndryshojë botën dhe të hapë dyer për gjenerata të reja grash në fushat e teknologjisë dhe shkencës.
Sportistet që frymëzojnë
Iga Świątek
Tenistja polake vazhdoi të dominojë turnetë botërorë edhe gjatë vitit 2025, duke konfirmuar statusin e saj si një nga sportistet më të mira në botë. Këmbëngulja, disiplina dhe përkushtimi i saj frymëzuan sportistet e reja në mbarë botën që të synojnë objektiva të mëdha dhe të punojnë fort për t’i arritur.
Simone Biles
Gjimnastja amerikane mbetet simbol i përsosmërisë dhe guximit në sport. Gjatë vitit 2025, Biles vazhdoi të përdorë zërin dhe ndikimin e saj për të promovuar shëndetin mendor të sportisteve dhe barazinë në sport, duke u bërë shembull për të gjithë ata që synojnë rezultate të larta pa bërë kompromis me mirëqenien personale.
Gratë e famshme që shënuan vitin e kaluar
Margot Robbie
Aktorja dhe producentja australiane vazhdoi të fuqizojë historitë e grave në film përmes projekteve të rëndësishme. Përmes produksioneve me personazhe të forta femërore dhe roleve që sfidojnë stereotipet, ajo u bë një nga figurat më me ndikim në industrinë e argëtimit. Karriera e saj dëshmon se aktoret mund të jenë njëkohësisht artiste dhe krijuese të fuqishme të përmbajtjes.
Zendaya
Zendaya vazhdoi të frymëzojë brezat e rinj me kreativitetin dhe autenticitetin e saj. Aftësia për të bashkuar talentin artistik me angazhimin shoqëror e bëri një nga figurat më me ndikim në kulturën pop dhe stilin e jetës. Për shumë vajza të reja, ajo është simbol i vetëbesimit dhe i zërit të brezit të ri.
Roseanne Park
Ylli global i muzikës Rosé vazhdoi të frymëzojë fansat në mbarë botën me energjinë dhe autenticitetin e saj. Edhe pse është pjesë e grupit të njohur BLACKPINK, projektet e saj solo sollën vëmendje të madhe dhe shumë vlerësime. Ndikimi i saj u ndje edhe përtej muzikës, përmes projekteve humanitare dhe angazhimit në çështje shoqërore.
Rroftë fuqia e grave! 🌸 /Telegrafi/