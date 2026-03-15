Nga mbledhës topash te portieri 16-vjeçar i Bayernit në Ligën e Kampionëve: Ngritja e jashtëzakonshme e Leonard Prescott
Futbolli gjithmonë prodhon histori të pabesueshme dhe rrugëtimi i Leonard Prescott mund të jetë një nga më të çuditshmit.
Jo shumë kohë më parë, Prescott punonte si mbledhës topash në “Allianz Arena”. Tani, portieri 16-vjeçar i akademisë së Bayern Munichut mund të përfundojë duke hyrë në fushë në Ligën e Kampionëve, duke pasur mundësinë të bëhet portieri më i ri në historinë e këtij kompeticioni.
Si erdhi deri këtu?
Departamenti i portierëve te Bayerni është goditur nga një krizë e rëndë lëndimesh. Sven Ulreich pësoi një këputje serioze në aduktor gjatë barazimit të Bayernit ndaj Bayer Leverkusenit, duke mbetur jashtë fushave për disa javë.
Some things are meant to be.
Leonard Prescott will Most likely be in Goal on Wednesday. This would mean that Prescott is the Youngest Goalkeeper in Champions League history. What a Crazy Story from a Ballboy in the Allianz Arena.😍 pic.twitter.com/vMJMeo9UOy
— 𝘽𝙚𝙣𝙟𝙞𝙁𝘾𝘽 ¹⁷ (@Official_Benji_) March 15, 2026
Ndërkohë, Manuel Neuer vazhdon të jetë jashtë për shkak të një lëndimi në pulpë, Jonas Urbig mungon pas një tronditjeje të pësuar në një ndeshje të fundit, ndërsa talenti i ri Leon Klanac është gjithashtu i padisponueshëm për shkak të një problemi në kofshë.
Si pasojë e kësaj situate të pazakontë, Bayerni është detyruar të shikojë drejt akademisë për zgjidhje. Në këtë kontekst, Prescott është shndërruar papritur në një nga opsionet për portën e ekipit në Ligën e Kampionëve, një zhvillim i jashtëzakonshëm për një lojtar që deri vonë ishte pjesë e organizimit të ndeshjeve si mbledhës topash.
Vendimi përfundimtar pritet t’i takojë Kompany, por gjasat shihen si jashtëzakonisht të larta që 16-vjeçari të hyjë në historinë e Ligës së Kampionëve./Telegrafi/