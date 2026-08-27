Nga “Kush do të bëhet milioner?” te përballja me Barcelonën në Ligën e Kampionëve – historia e jashtëzakonshme e Dambrauskas
Trajneri lituanez, Valdas Dambrauskas, i cili aktualisht drejton Sabah FK, ka arritur kulmin e karrierës së tij duke e dërguar skuadrën azerbajxhanase në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve, ku do të përballet me disa prej klubeve më të mëdha të Evropës, mes tyre edhe Barcelonën.
Por rruga e tij drejt majës së futbollit evropian ka qenë gjithçka tjetër përveçse e zakonshme.
Para se të bëhej trajner profesionist dhe të drejtonte skuadra në disa prej kampionateve evropiane, Dambrauskas ishte një 25-vjeçar që mori pjesë në versionin lituanez të emisionit të famshëm televiziv “Kush do të bëhet milioner?”.
This is easily the most inspiring story in the Champions League this season! 🤯🇱🇹
Back in 2002, 25-year-old Valdas Dambrauskas won €1,000 on Who Wants to Be a Millionaire?. That money changed his life—he used it to move to England and pursue his dream of becoming a football… pic.twitter.com/T6inVN0OB8
— Ataque Futbolero USA (@AtaqueFutbolUSA) August 27, 2026
Nga një konkurs televiziv te ëndrra për t'u bërë trajner
Në vitin 2002, kur ishte vetëm 25 vjeç, Dambrauskas kishte një diplomë në inxhinieri dhe nuk kishte luajtur kurrë futboll profesionist.
Megjithatë, ai e kishte të qartë se çfarë dëshironte të bënte me jetën e tij.
Ai mori pjesë në versionin lituanez të “Kush do të bëhet milioner?”, ku arriti të fitonte 4 mijë lita, shumë që sot do të ishte rreth 1,158 euro.
Në pamje të parë, kjo shumë mund të duket modeste, por në atë kohë për Dambrauskas ishte një shumë e rëndësishme.
“Ishte ekuivalente me një rrogë vjetore në Lituani. Me atë shumë parash, mund të mbuloje dy vjet tarifa shkollimi”, ka treguar ai.
Por paratë nga emisioni nuk ishin fundi i historisë. Përkundrazi, ato ndihmuan në nisjen e një kapitulli të ri.
U largua drejt Anglisë për të ndjekur ëndrrën
Dambrauskas vendosi të largohej nga Lituania dhe të transferohej në Angli së bashku me të dashurën e tij.
Ai u regjistrua në një program për Shkencë Sportive dhe Trajnim në Universitetin Metropolitan të Londrës, me një objektiv të qartë: të ndërtonte një karrierë si trajner futbolli.
“Kur e kuptova se nuk do të bëhesha futbollist profesionist, e dija që doja të bëhesha trajner futbolli”, ka deklaruar ai.
Fillimi në Angli nuk ishte aspak i lehtë. Pasi pagoi udhëtimin dhe akomodimin, atij dhe të dashurës i kishin mbetur para vetëm për rreth një muaj.
Për këtë arsye, Dambrauskas u detyrua të gjente shpejt një punë me kohë të pjesshme dhe filloi të punonte në një qendër tregtare. Por paralelisht me punën, ai vazhdonte të ndiqte ëndrrën e tij.
Manchester United i hapi dyert
Një nga momentet më të rëndësishme në fillimet e karrierës së tij erdhi kur Manchester United i dha mundësinë të punonte në akademinë e klubit.
Në atë periudhë, Dambrauskas ende nuk e fliste mirë anglishten, por personaliteti dhe dëshira e tij për të mësuar bindën drejtuesit e akademisë.
“Të vija nga Lituania dhe t'i jepja atë mundësi ishte një hap i madh për mua”, ka kujtuar ai.
Më pas, ai punoi edhe me London Tigers dhe akademinë e Fulhamit.
“Të gjitha punët e mia ishin pjesë e një procesi të shkëlqyer mësimor”, ka thënë Dambrauskas.
Këto përvoja i shërbyen si bazë për të ndërtuar filozofinë e tij si trajner.
Rikthimi në Lituani dhe hapat e parë në futbollin profesionist
Me kalimin e viteve, Dambrauskas filloi të punonte me ekipe të të rinjve në Lituani dhe vazhdoi të ndiqte kurse e konferenca të ndryshme për t'u zhvilluar profesionalisht.
“Shkova në çdo kurs dhe konferencë që munda për t’u përmirësuar. Pastaj fillova të ëndërroja dhe të planifikoja se si të gjeja një punë në futbollin profesionist”, ka treguar ai.
Përvoja e tij e parë si trajner i një skuadre profesioniste erdhi në vitin 2013, kur mori drejtimin e ekipit të parë të Ekranas Panevezys, pasi më parë kishte qenë asistent i Valdas Urbonas.
Në fund të vitit 2014, ai u bë trajner i Žalgiris. Aty filloi edhe të fitonte trofetë e parë të rëndësishëm në karrierë. Me Žalgiris, Dambrauskas fitoi: dy tituj kampionë, dy Kupa të Lituanisë, dy Superkupa.
Ky mbetet gjithashtu klubi ku ai ka zhvilluar më së shumti ndeshje si trajner, gjithsej 118 takime.
Një karrierë në disa vende të Evropës
Pas suksesit me Žalgiris, Dambrauskas vazhdoi karrierën në vende të ndryshme evropiane. Ai drejtoi RFS, HNK Gorica, Ludogorets, Hajduk Split, OFI Crete, Omonia Nicosia dhe Diosgyor.
Gjatë kësaj periudhe, ai shtoi edhe disa trofe të tjerë në koleksionin e tij. Dambrauskas fitoi Kupën e Letonisë, ndërsa në Bullgari fitoi kampionatin, Kupën dhe Superkupën me Ludogorets. Në Kroaci, ai triumfoi edhe në Kupën e Kroacisë.
Sabah FK dhe sezoni që ndryshoi gjithçka
Në vitin 2025, Dambrauskas iu bashkua Sabah FK në Azerbajxhan. Klubi kishte fituar vetëm një trofe në historinë e tij nëntëvjeçare – Kupën – pak para ardhjes së trajnerit lituanez.
Por në sezonin e parë të Dambrauskas në krye të skuadrës, Sabah arriti diçka të jashtëzakonshme. Skuadra fitoi kampionatin dhe Kupën, duke siguruar një vend në fazat eliminatore të Ligës së Kampionëve.
Dhe aty nisi aventura që do ta kthente Dambrauskas në një nga historitë më interesante të këtij edicioni evropian.
Sabah kaloi disa kundërshtarë të fortë në rrugën drejt fazës së ligës. Skuadra azerbajxhanase mposhti The New Saints, Kuopion Palloseura dhe Aarhus, përpara se të përballej me Hapoel Be'er Sheva në raundin final.
Ndeshja e parë përfundoi me humbjen 2-1 të Sabahut. Në ndeshjen e kthimit, situata u bë edhe më e vështirë. Sabah ishte në disavantazh 1-2 dhe koha po mbaronte.
Por atëherë ndodhi përmbysja dramatike. Sabah arriti të barazojë rezultatin në minutën e 94-t të ndeshjes së kthimit.
Më pas, në kohën shtesë, skuadra e Dambrauskas shënoi edhe dy gola të tjerë, duke kompletuar një përmbysje spektakolare.
Kështu, Sabah siguroi kualifikimin në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve, duke shkruar një nga faqet më të rëndësishme në historinë e klubit.
Tani përballë Barcelonës
Dhe shpërblimi për këtë rrugëtim është i jashtëzakonshëm. Në fazën e ligës, Dambrauskas dhe Sabah FK do të kenë mundësinë të përballen me disa prej gjigantëve të futbollit evropian, përfshirë Barcelonën, Arsenalin, Napolin dhe Villarrealin.
Nga një 25-vjeçar që merrte pjesë në “Kush do të bëhet milioner?” në Lituani, te një trajner që do të ulet në pankinë kundër Barcelonës në Ligën e Kampionëve.
Historia e Valdas Dambrauskas është një dëshmi se rruga drejt majës nuk ka gjithmonë një fillim të zakonshëm.
Sabah FK were founded just nine years ago and will now face some of Europe's biggest clubs in their first-ever Champions League campaign:
🇪🇸 Barcelona
🏴 Arsenal
🇩🇪 Borussia Dortmund
🏴 Manchester United
🇪🇸 Villarreal
🇮🇹 Napoli
🇨🇿 Slavia Praha
🇳🇴 Viking pic.twitter.com/YjObAdnE4H
— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 27, 2026
Ai nuk ishte futbollist profesionist, nuk kishte ardhur nga një akademi e madhe dhe në fillim të rrugëtimit të tij u detyrua të punonte në një qendër tregtare për të mbijetuar.
Por këmbëngulja, edukimi dhe dëshira për të mësuar e çuan nga akademitë angleze, te klubet e ndryshme evropiane dhe tashmë në skenën më të madhe të futbollit të kontinentit.
Nga një konkurs televiziv për të fituar para, te përballja me Barcelonën në Ligën e Kampionëve – një histori që vërtet duket sikur është shkruar për një film. /Telegrafi/