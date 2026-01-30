Nga gështenja e ftohtë te biondja e butë: Ndryshimi që po pëlqehet më së shumti
Një ndryshim i lehtë, por i freskët, që ndriçon fytyrën dhe i zbut tiparet
Gratë e reja më me ndikim të ditëve tona vazhdojnë të diktojnë trendet e modës dhe bukurisë, të cilat përhapen me shpejtësi në rrjetet sociale. Këtë herë, vëmendjen e ka tërhequr një frizurë e re dhe jashtëzakonisht e rafinuar, e adoptuar nga vajza e Kate Moss, Lila Moss. Bëhet fjalë pikërisht për nuancën ‘fawn blonde’.
Pse “fawn blonde” po dominon dimrin 2026?
Tonet e ftohta janë në qendër të paneleve të frymëzimit këtë dimër. Ashtu si trendet e grimit që po anojnë drejt ngjyrave të ftohta, edhe flokët po ndjekin të njëjtin drejtim. Pas suksesit të nuancës gështenjë e ftohtë, në skenë shfaqet fawn blonde, një bionde bezhë e ftohtë, më e butë dhe më moderne.
Kjo ngjyrë synon të krijojë një efekt subtil, paksa hiri, por pa humbur shkëlqimin natyral të flokut. Siç shpjegojnë edhe ekspertët e ngjyrimit, bëhet fjalë për “një bionde lehtë kadifeje, që bashkon në mënyrë harmonike tonet e ngrohta dhe të ftohta”.
Rezultati? Një pamje elegante, e përmbajtur dhe shumë moderne, perfekte për muajt e ftohtë, transmeton Telegrafi.
Si të arrihet ky stil?
Për të përftuar nuancën fawn blonde, këshillohet që t’i kërkoni parukierit:
- prerje dhe fije shumë delikate, që krijojnë një bazë të njëtrajtshme ngjyre
- balancim të kujdesshëm mes toneve të ngrohta dhe të ftohta, për të arritur efektin
Qëllimi është të zgjidhet një bionde që:
- ndriçon tiparet e fytyrës
- i zbut ato vizualisht
- nuk duket as shumë e ftohtë, as shumë e artë
Këshillë praktike: ‘Fawn blonde’ funksionon veçanërisht mirë te personat me nën-ton neutral ose të ftohtë të lëkurës, por me rregullime të vogla mund të personalizohet pothuajse për këdo.
/Telegrafi/