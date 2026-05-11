Flokët biondë ju janë bërë si kashtë? Pesë hapa që ua kthejnë butësinë dhe shkëlqimin
Pas zbardhjes agresive, flokët kanë nevojë për pushim nga kimikatet, më pak nxehtësi, maska ushqyese, vajra dhe prerje të rregullt të majave të dëmtuara
Dëshira e thjeshtë për ta freskuar pak pamjen ndonjëherë mund të kthehet në zhgënjim të madh. Pas zbardhjes së flokëve, në vend të nuancës së ftohtë bionde që keni pritur, në pasqyrë mund të shihni flokë të zbehtë, të brishtë, të thatë dhe pa jetë.
Megjithatë, nuk duhet të shqetësoheni menjëherë. Rikuperimi i plotë nuk ndodh brenda një dite, por me kujdes të rregullt mund t’u ktheni flokëve butësinë, shkëlqimin dhe një pamje shumë më të shëndetshme. Gjëja më e rëndësishme është të mos e përkeqësoni më tej gjendjen.
Harrojeni zbardhjen e përsëritur
Gabimi më i madh pas një ngjyrosjeje të pasuksesshme është t’i nënshtroheni menjëherë një trajtimi tjetër zbardhues. Kjo vetëm e thellon dëmtimin e korteksit, shtresës së brendshme të flokut.
Jepini flokëve pushim nga kimikatet të paktën dy deri në tre muaj. Në vitin 2026, stilistët gjithnjë e më shpesh po u japin përparësi nuancave natyrale dhe strukturës së shëndetshme të flokut. Flokët platin të dëmtuar duken të parregullt dhe të lodhur, ndërsa flokët e shëndetshëm, edhe në ngjyrën e tyre natyrale, gjithmonë duken më bukur.
Zgjidhni modelim pa nxehtësi
Tharësja, figaroja dhe piastra janë sfidë e vërtetë për flokët e dobësuar. Temperaturat e larta e avullojnë lagështinë dhe i bëjnë flokët edhe më të brishtë.
Në modë janë valëzimet e lehta pa nxehtësi: gërsheta të buta, mbledhje të lirshme, bigudi me ngjitje ose forma të tjera të thjeshta që nuk e dëmtojnë flokun.
Nëse nuk mund të hiqni dorë nga modelimi me nxehtësi, ulni temperaturën në minimum, jo më shumë se 120 gradë Celsius, përdorni mbrojtës termik dhe kufizojeni përdorimin në një ose dy herë në javë, transmeton Telegrafi.
Përdorni rregullisht maska ushqyese dhe vajra
Flokët e dëmtuar kanë nevojë për hidratim intensiv. Kujdesi në shtëpi bëhet pothuajse po aq i rëndësishëm sa trajtimet në sallon.
Përdorni vajra për gjatësinë dhe majat e flokëve, si vaji i kokosit, arganit ose jojobës. Mund t’i vendosni 20 deri në 30 minuta para larjes, ose gjatë natës, nëse flokët i tolerojnë mirë.
Të dobishme janë edhe maskat rigjeneruese me keratinë dhe pantenol. Produktet që nuk shpëlahen, me silikone dhe proteina, mund t’u japin flokëve më shumë butësi, lëmim dhe shkëlqim.
Shpëlarja e lehtë me uthull molle, e holluar mirë me ujë, mund të ndihmojë në mbylljen e kutikulës së flokut dhe në përmirësimin e shkëlqimit.
Prisni rregullisht majat e thata
Çdo tri deri në katër javë, prisni majat e dëmtuara për një deri në dy centimetra. Kjo nuk e ngadalëson rritjen e flokëve, por ndihmon që dëmtimi të mos përhapet më tej përgjatë gjatësisë.
Flokët do të duken më të rregullt, ndërsa thyerja do të jetë më e vogël.
Kujdes pa agresivitet
Flokët e zbardhur dhe të dëmtuar kërkojnë trajtim shumë të butë.
Lajini me ujë të vakët, jo me ujë të nxehtë, sepse temperatura e lartë e largon shtresën mbrojtëse natyrale.
Përdorni shampon për flokë të dëmtuar, me shënime si “repair” ose “reconstruct”. Shamponin vendoseni kryesisht në rrënjë, ndërsa gjatësinë pastrojeni vetëm me shkumën që zbret gjatë shpëlarjes.
Pas larjes, mos i fërkoni flokët me peshqir. Thjesht thajini lehtë duke i prekur me peshqir.
Krehini flokët me kujdes, duke nisur nga majat. Nëse janë shumë të ndjeshëm, përdorni krehër me dhëmbë të rrallë dhe shmangni tërheqjen e fortë.
Mbrojini edhe nga dielli. Përdorni sprej me filtër UV ose mbani kapelë, sidomos gjatë ekspozimit të gjatë.
Çfarë nuk duhet të bëni pas zbardhjes së pasuksesshme
Mos përdorni piling për lëkurën e kokës ose eksfoliantë agresivë, sepse mund ta irritojnë ose dëmtojnë lëkurën.
Mos vendosni vajra dhe maska në flokë shumë të papastër, sepse mund të rëndojnë rrënjën dhe të bllokojnë poret.
Mos e anashkaloni mbrojtjen nga nxehtësia, edhe kur përdorni tharësen në temperaturë më të ulët.
Mos bëni gërsheta shumë të shtrënguara dhe mos përdorni kapëse metalike, sepse ato mund t’i thyejnë më lehtë flokët e tharë.
Mos e teproni me maskat me proteina. Mjafton një herë në shtatë deri në dhjetë ditë, sepse proteina e tepërt mund t’i bëjë flokët të fortë dhe të brishtë.
Sa zgjat rikuperimi pas zbardhjes agresive?
Përmirësimet e para të dukshme, si zvogëlimi i thyerjes dhe rikthimi i shkëlqimit, zakonisht vërehen pas tri deri në katër javësh kujdes të rregullt.
Megjithatë, rikuperimi i plotë i strukturës së flokut, sidomos kur ai është bërë poroz, nuk është gjithmonë i mundur. Pjesët e dëmtuara nuk mund të rikthehen plotësisht në gjendjen e mëparshme, por me kujdes të duhur flokët e rinj do të rriten më të shëndetshëm.
Durimi, kujdesi i butë dhe prerja e rregullt e majave janë çelësi për ta kthyer pamjen e shëndetshme, butësinë dhe shkëlqimin e flokëve. /Telegrafi/