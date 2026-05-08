Nuk doni prerje të shkurtër? Frizura Charlotte është ndryshimi elegant që do ta shohim kudo
E frymëzuar nga stili i Charlotte York në "Sex and the City", kjo prerje gjysmë e gjatë ruan elegancën, gjatësinë dhe pamjen e kuruar pa ndryshim drastik
Frizura Charlotte i ka bërë për vete gratë që duan një ndryshim elegant, pa prerje drastike. E frymëzuar nga stili i përjetshëm i Charlotte York nga seriali "Sex and the City", kjo frizurë gjysmë e gjatë po bëhet një nga trendet më të mëdha për vitin 2026, sepse bashkon feminitetin, sofistikimin dhe prakticitetin.
Vitet e fundit, pothuajse nuk ka pasur sezon pa ndonjë version të ri të frizurës bob, nga boyfriend bob dhe razor bob, deri te variantet me onde dhe ato asimetrike. Megjithatë, edhe pse bob duket modern dhe e freskon fytyrën, shumë gra nuk duan të heqin dorë nga gjatësia e flokëve.
Pikërisht për këtë arsye, gjithnjë e më shumë vëmendje po tërheq e ashtuquajtura "frizura Charlotte", zgjidhje ideale për të gjitha ato që duan ndryshim, por pa rrezik të madh dhe pa shkurtim drastik.
Çfarë është frizura Charlotte dhe pse është kaq e pëlqyer?
Frizura Charlotte është e frymëzuar nga personazhi Charlotte York, e njohur për pamjen elegante, të kuruar dhe klasikisht femërore. Bëhet fjalë për një frizurë gjysmë të gjatë, e cila zakonisht arrin deri te klavikula ose pak më poshtë, me linja të drejta dhe shtresa shumë të lehta që i japin flokëve lëvizje natyrale.
Ajo që e veçon këtë frizurë është fakti se duket luksoze dhe e rregulluar edhe kur nuk është stiluar shumë. Pikërisht ky bashkim i natyrshmërisë dhe elegancës e bën një nga frizurat më të dëshiruara për vitin 2026.
Ndryshe nga bob klasik, frizura Charlotte ju lejon ta ruani gjatësinë, por flokëve u jep formë, volum dhe pamje të sofistikuar, transmeton Telegrafi.
Frizurë që nuk kërkon shumë mund
Një nga arsyet kryesore pse gratë e pëlqejnë këtë frizurë është prakticiteti i saj. Mjafton t’i thani flokët me tharëse dhe t’i ktheni lehtë majat nga brenda ose nga jashtë, për të fituar një pamje të rregullt dhe elegante.
Nëse dëshironi më shumë volum, ajo stilohet lehtë me brushë të rrumbullakët ose me onde të buta. Nga ana tjetër, mund të duket po aq bukur edhe krejt natyrale, me një efekt pak të shprishur.
Pikërisht për këtë arsye, frizura Charlotte u përshtatet si kombinimeve të punës, ashtu edhe dukjeve më të çlodhura të përditshme.
Si mbahet frizura Charlotte?
Kjo frizurë përshtatet lehtë me stile të ndryshme veshjeje. Për një pamje romantike, mund ta mbani me rreth flokësh, fjongo, perla ose triko në nuanca të buta, pikërisht si estetika për të cilën njihej Charlotte York.
Nga ana tjetër, ajo kalon shumë lehtë edhe në një stil më modern e më të lirshëm. Mjafton ta zhvendosni ndarjen e flokëve anash, t’i shprishni lehtë dhe t’i lini fijet e përparme ta kornizojnë natyrshëm fytyrën.
Prandaj nuk është çudi që shumë stilistë flokësh tashmë po e veçojnë këtë frizurë si një nga trendet më të mëdha të bukurisë që do ta shënojë vitin 2026. /Telegrafi/