Jo fustanet, por grimi dhe flokët: Pamjet që morën vëmendjen në Met Gala 2026
Nga grimi me ngjyra të guximshme deri te flokët skulpturorë, yjet e tapetit të kuq e shndërruan çdo pamje në një krijim të veçantë artistik
Tema e këtij viti, “Fashion Is Art”, solli në Met Gala 2026 një vizion më të gjallë dhe më shprehës të glamurit. Veshjet u frymëzuan nga artistë të mëdhenj, duke i kthyer ngjyrat, format dhe detajet e artit në krijime të modës së lartë.
Por në Met Gala, pamja nuk përfundon vetëm me fustanin. Grimi dhe flokët u shndërruan në pjesë të rëndësishme të rrëfimit, me ngjyra të guximshme, detaje artistike dhe modele skulpturore që e kthyen tapetin e kuq në një ekspozitë të gjallë.
Në harmoni me modën, bukuria këtë vit nuk e mbuloi veshjen, por e theksoi atë. Më poshtë janë disa nga pamjet më të spikatura të bukurisë nga Met Gala 2026, transmeton Telegrafi.
Emma Chamberlain
Emma Chamberlain mbërriti në kohë, me një fustan që dukej sikur pikonte ngjyra akuareli. Artistja e grimit Lilly Keys ia përgatiti lëkurën me Shark Beauty’s FacialPro Glow dhe DePuffi, para se të aplikonte një bazë të lehtë, të tejdukshme dhe me shkëlqim natyral. Fokusi ishte te sytë, ku Keys vendosi shtresa hijesh në nuanca vjollce të butë, kumbulle dhe shkëndija të verdha vezulluese, duke përdorur paletat Makeup by Mario Ethereal Eyes dhe Master Metals. Në fund, Chamberlain i kishte lënë flokët e saj të shkurtër platin të rriteshin mjaftueshëm, sa stilisti Sam Knight të krijonte një formë aureole me maja të kthyera nga jashtë.
Léna Mahfouf
Yjet erdhën me shumë zjarr në tapetin e kuq, por veshja e Léna Mahfouf solli freskinë e duhur. Sytë e saj ishin të mbuluar me hije të akullt blu, e cila shtrihej deri në këndin e brendshëm të syrit. Edhe valët e flokëve me efekt të lagësht dhe lëkura e ndriçuar ishin plotësisht në harmoni me temën.
Ashley Graham
Nëse ndonjëherë keni pyetur veten si duket të dalësh nga oqeani dhe, megjithatë, të dukesh plotësisht glamuroze, pamja e Ashley Graham është përgjigjja. Valët e flokëve me efekt të lagësht, të ndara në fije të theksuara, i binin poshtë shpinës, duke e mbajtur vëmendjen te grimi i freskët, pothuajse i padukshëm. Ajo shkëlqente.
Chase Sui Wonders
Topuzi i lëmuar i Chase Sui Wonders kishte një tufë ballukesh të ndara në fije, që përputhej pothuajse në mënyrë të përsosur me fjongon në fustanin e saj. Artistja e grimit Shayna Goldberg përdori Ilia Skin Blur Serum Concealer dhe Skin Rewind Complexion Stick si bazë, më pas shtoi Lip Sketch Hydrating Crayon në nuancat Untitled dhe Tableau, si dhe Overglaze Hydrating Lip Gloss për buzët e saj në ton vjollcë të butë.
Cara Delevingne
Një grim smoky në ngjyrë kafe mbetet gjithmonë zgjedhje fituese në tapetin e kuq, ndërsa versioni i Cara Delevingne i theksoi bukur sytë e saj të çelët. Ajo e mbajti fytyrën të lehtë, me një prekje të butë të skuqjes në faqe dhe buzë në nuancë vjollce të zbehtë.
La La Anthony
Keni nevojë për frymëzim për ngjyrën e flokëve në transformimin tuaj veror? Lëreni La La Anthony t’ju bindë me flokët e saj të kuq në nuancë bakri. Valët e buta dhe të lëmuara i binin deri te supet, pa asnjë fije jashtë vendit. Mendoni se ndarja anësore e flokëve është e vjetruar? Mendohuni edhe një herë.
Camila Morrone
Skuqja ishte një nga elementet më të dukshme në tapetin e kuq, përfshirë edhe këtë pamje të Camila Morrone. Skuqja e saj nuk qëndronte vetëm në faqe, por ishte vendosur edhe përgjatë hundës, duke krijuar një efekt të freskët dhe të ftohtë. Për më tepër, stilisti Renato Campora u kujdes që flokët e saj të tharë me volum të qëndronin të përsosur, duke përdorur Hair Ritual by Sisley Volumizing Spray dhe Creme 230.
Kim Kardashian
Kim Kardashian prezantoi një lob biond me valë të lirshme dhe paksa të çrregullta, duke dëshmuar se pamja “clean girl” duket se po largohet, ndërsa bukuria e çrregullt, por e kontrolluar, po hyn në trend. Besnike ndaj stilit të saj, ajo zgjodhi një grim smoky për sytë, realizuar nga artisti i saj i preferuar i grimit, Mario Dedivanovic, me produktet Makeup by Mario.
Chase Infiniti
Edhe pranë një fustani të gjallë, të zbukuruar me rruaza, flokët e lartë, kaçurrelë dhe me efekt ombre të Chase Infiniti vodhën vëmendjen.
Lisa
Lisa sjell një arsye më shumë për të përqafuar flokët me efekt të lagësht dhe grimin prej sirene, me qepalla të errëta blu smoky dhe shkëndija të vogla që zbukuronin sytë.
Kylie Jenner
Vetullat e zbardhura mund të shkojnë shumë lehtë keq, por pamja e Kylie Jenner ishte në pikën e duhur. Ajo mbante flokët me ndarje anësore dhe një fije të vogël të dredhur që i qëndronte mbi ballë, ndërsa grimi në tone nude përputhej me pjesën e sipërme të fustanit të saj.
Sabrina Carpenter
Mbretëresha e skuqjes, Sabrina Carpenter, u shfaq me një pamje ku këndi i brendshëm i syrit ishte i kristalizuar, duke theksuar grimin smoky dhe buzët rozë, paksa me shkëlqim. /Telegrafi/