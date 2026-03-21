Nga fidanët te dronët, Muja prezanton masa të reja për mbrojtjen e pyjeve
Në Blinaje është shënuar sot Dita Ndërkombëtare e Pyjeve, ku përfaqësues institucionalë kanë prezantuar një sërë masash dhe iniciativash të reja për mbrojtjen dhe zhvillimin e sektorit pyjor në Kosovë.
Në këtë aktivitet mori pjesë ministri i Bujqësisë, Armend Muja, drejtuesit e Agjencisë Pyjore të Kosovës dhe Institutit Pyjor të Kosovës, si dhe stafi mbështetës i departamentit të ministrisë.
Ministri njoftoi për disa hapa konkretë që synojnë adresimin e degradimit të pyjeve dhe përmirësimin e menaxhimit të tyre në nivel vendi.
“Sot do të nënshkruaj një vendim ku 500,000 fidanë pyjesh do t’i dhurohen të gjitha komunave, institucioneve, shkollave, në mënyrë që të fillojë ripyllëzimi masiv për të adresuar një prej problemeve që e ka Kosova vitet e fundit, është degradimi i pyjeve.
Së dyti, posa të kthehem në zyrë, do të vendosë një moratorium për ndërrimin e destinimit të tokës së pyjeve edhe tokës pyjore. Ky sistem do të jetë rigoroz, sigurisht që do të favorizohen të gjithë që dëshirojnë ta përdorin pyllin edhe tokën bujqësore në mënyrë të qëndrueshme, mirëpo jo pa dhënë përgjegjësi para shoqërisë. E treta, po ashtu, do të lëshoj një urdhër inspektimi për të gjitha rastet, sidomos te gurorët, ku ne dyshojmë që ka eksploatim jashtë parcelave dhe gjithashtu edhe te parqet kombëtare. Në Sharrë, në Bjeshkët e Nemuna edhe në viset e Shalës së Bajgorës, ku janë hotspot-et e degradimit të pyjeve, do të lansohet një program, po ashtu, intensiv i inspektimit. Së katërti, dëshiroj t’ju potencoj që pylltaria dhe mbrojtja e 44% të territorit të Kosovës, 420,000 hektarë pyje, do të jetë prioritet absolut gjatë këtij mandati, do të jetë prioritet udhërrëfyes edhe për stafin që janë bashkë me mua”, u shpreh Muja.
Ai theksoi se sektori i pyjeve mbetet një ndër resurset më të rëndësishme për jetën dhe zhvillimin e qëndrueshëm në vend, ndërsa paralajmëroi edhe programe mbështetëse për individët dhe bizneset që merren me menaxhimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të pyjeve, përfshirë frutat e malit dhe përpunimin e drurit, raporton kp.
Ai pranoi se dëmet nga prerjet ilegale janë të konsiderueshme, duke iu referuar edhe raportit të fundit të auditorit, i cili ka evidentuar shkelje serioze në këtë sektor. Muja u zotua se të gjitha gjetjet do të adresohen në mënyrë konkrete dhe transparente.
Po ashtu, u theksua nevoja për rritjen e kapaciteteve monitoruese, ku aktualisht në kuadër të Agjencisë Pyjore janë rreth 340 punonjës. Ministri bëri të ditur se do të shqyrtohet riorganizimi i tyre dhe përdorimi i metodave bashkëkohore, përfshirë dronët dhe bashkëpunimin ndërinstitucional, për të parandaluar prerjet ilegale.
Në fund, ai paralajmëroi se brenda një muaji, deri në Ditën e Tokës do të prezantohen publikisht të gjitha rezultatet dhe masat e ndërmarra duke premtuar transparencë të plotë dhe zero tolerancë ndaj shkeljeve në sektorin e pyjeve.