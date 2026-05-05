Nga dashuria te paratë: Merkuri në Dem sjell biseda që mund të ndryshojnë shumëçka
Nga negociatat për pagë deri te bisedat e rëndësishme në dashuri, ky kalim astrologjik sjell më shumë qartësi, kujdes dhe nevojë për stabilitet në çdo shenjë të horoskopit
Merkuri, planeti i komunikimit dhe mendimit, më 2 maj hyri në shenjën e Demit, duke sjellë një ritëm më të ngadalshëm, më të matur dhe më të drejtpërdrejtë në mënyrën si flasim, mendojmë dhe marrim vendime.
Ndryshe nga energjia e shpejtë dhe e vrullshme e Dashit, Merkuri në Dem nuk i do fjalët boshe. Ky tranzit kërkon qartësi, prova dhe veprime konkrete. Prandaj, bisedat bëhen më serioze, ndërsa vendimet kërkojnë më shumë kujdes.
Në jetën e përditshme, kjo mund të nënkuptojë më shumë vëmendje ndaj parave, sigurisë, marrëveshjeve dhe vlerave personale. Mund të sjellë pak kokëfortësi, por edhe forcë për të vendosur kufij dhe për të qëndruar besnik ndaj asaj që ka vërtet rëndësi.
Megjithatë, Merkuri në Dem sjell edhe disa momente të rëndësishme astrologjike, që mund të hapin biseda të forta, qartësi emocionale dhe vendime me peshë.
Më 5 maj, Merkuri krijon katror me Plutonin në Ujor, gjë që sjell biseda intensive, lojëra pushteti dhe të vërteta që nuk mund të shpërfillen më.
Më pas, më 13 maj, Merkuri do të jetë në aspekt harmonik me Jupiterin në Gaforre, duke sjellë qartësi emocionale, biseda mbështetëse dhe mundësi për të zgjeruar diçka të rëndësishme në jetën private.
Deri më 14 maj, Merkuri do të qëndrojë në Dem dhe sjell një moment të fuqishëm ndërgjegjësimi, një zbulim, një njohuri të rëndësishme ose një bisedë gjatë së cilës gjithçka mund t’ju bëhet papritur kristal e qartë, sidomos kur bëhet fjalë për temat e Demit, si paratë, siguria dhe vlerat personale.
Në vazhdim lexoni çfarë i sjell Merkuri në Dem secilës shenjë të horoskopit, transmeton Telegrafi.
Dashi
Biseda për paratë ose për vlerën tuaj personale tani merr një peshë krejt tjetër, Dash. Nuk pranoni më më pak nga sa meritoni. Po përballeni me gjendjen reale të financave tuaja, me kohën që jepni dhe me atë që merrni në këmbim.
Shpenzimet e vogla po grumbullohen, ndërsa një talent që e keni nënvlerësuar për një kohë të gjatë mund të tregojë më në fund vlerën e tij të vërtetë.
Në dashuri ju presin biseda serioze për të ardhmen e lidhjes. Partneri do të kërkojë më shumë konkretësi, ndërsa Dashët e lirë mund të tërheqin një person që kërkon stabilitet dhe siguri.
Në punë vjen momenti të kërkoni shpërblimin për mundin tuaj. Janë të mundshme negociata për rritje page, projekt të ri ose ndryshim në mënyrën e punës.
Sa i përket shëndetit, është e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje lodhjes dhe cilësisë së gjumit. Organizmi ka më shumë nevojë për pushim se zakonisht.
Demi
Ky është momenti juaj, Dem, por gjithçka fillon në mendjen tuaj. Mënyra si prezantoheni, si flisni dhe si merrni vendime po ndryshon, dhe njerëzit e vërejnë këtë.
Keni mbaruar me dyshimin ndaj intuitës suaj dhe jeni gati të qëndroni fuqishëm pas së vërtetës suaj.
Në dashuri bëheni më të sigurt në vete dhe në emocionet tuaja. Partneri do t’ju përjetojë më tërheqës se më parë, ndërsa Demët e lirë mund të kenë një njohje interesante që mund të shndërrohet në diçka serioze.
Në planin profesional vjen periudha e vendimeve të rëndësishme. Fjala juaj ka peshë dhe tani mund të merrni mbështetjen e autoriteteve ose të bashkëpunëtorëve të rëndësishëm.
Shëndeti përmirësohet kur e ngadalësoni ritmin dhe i kushtoni më shumë kujdes ushqimit dhe pushimit.
Binjakët
Fikeni telefonin, tërhiquni pak dhe dëgjojeni me kujdes veten, Binjakë. Nuk është momenti që gjithçka ta ndani me të tjerët, ndërsa disa mendime është më mirë t’i mbani për vete.
Kjo është periudhë e fuqishme për introspeksion, për mbajtje ditari dhe për përpunimin e emocioneve që zhvillohen larg syve të publikut.
Në dashuri do të dëshironi më shumë privatësi. Është i mundur rikthimi i kontaktit me një person nga e kaluara ose një emocion i fshehur që del sërish në sipërfaqe.
Në punë është më mirë të mos i zbuloni të gjitha planet paraprakisht. Disa ide ende nuk janë gati për publikun.
Shëndeti kërkon pushim mendor. Meditimi, shëtitjet dhe gjumi cilësor mund t’ju ndihmojnë shumë.
Gaforrja
Së pari vlerësoni atmosferën, pastaj thoni atë që mendoni vërtet, Gaforre. Jeta juaj shoqërore po kalon një lloj përballjeje me realitetin.
Është e mundur që një mik të tregojë fytyrën e vërtetë ose që dinamika në grup të ndryshojë, duke ju bërë të rishikoni se ku përkisni vërtet.
Kjo është mundësi të rrethoheni me njerëz që ju mbështesin sinqerisht.
Në dashuri do të dëshironi një marrëdhënie ku ka siguri emocionale dhe mirëkuptim. Është e mundur një njohje e re përmes miqve ose rrjeteve sociale.
Puna sjell kontakte të dobishme dhe mundësi bashkëpunimi me njerëz që ndajnë vlerat tuaja.
Shëndeti do të jetë më i qëndrueshëm nëse ulni stresin dhe shmangni marrëdhëniet që ju lodhin emocionalisht.
Luani
Flisni sikur tashmë e keni fituar vendin e punës, Luan. Karriera tani kërkon qartësi dhe vetëbesim, ndërsa ju jeni gati të hyni në një fazë të re.
Mënyra si komunikoni me shefat, klientët ose autoritetet mund t’ju hapë dyer të mëdha ose ta ndryshojë plotësisht drejtimin e karrierës. Jini të matur. Nuk jeni këtu për të luajtur rol të vogël.
Në dashuri partneri mund të kërkojë më shumë vëmendjen tuaj, sepse do të jeni shumë të përqendruar te puna. Luanët e lirë mund të njohin dikë përmes mjedisit profesional.
Në punë vjen një mundësi e rëndësishme për përparim ose njohje publike të punës suaj.
Shëndeti varet nga ekuilibri mes jetës private dhe detyrimeve profesionale. Ju duhet më shumë pushim.
Virgjëresha
Keni dëshirë për kuptim, zgjerim horizontesh dhe aventurë, Virgjëreshë. Kjo mund të shfaqet përmes planifikimit të një udhëtimi, regjistrimit në një kurs ose hulumtimit të diçkaje që ju nxjerr nga zona e rehatisë.
Një bisedë ose një informacion mund ta ndryshojë plotësisht mënyrën si e shihni botën dhe nuk do t’ju interesojë më të mbeteni në të njëjtin vend. Jeni gati për rritje dhe kjo vërehet.
Në dashuri ju tërheqin njerëzit që ju frymëzojnë intelektualisht dhe emocionalisht. Është e mundur një romancë gjatë udhëtimit ose me një person nga jashtë.
Në punë hapen mundësi për edukim, aftësim ose bashkëpunim me të huaj.
Shëndeti do të jetë më i mirë kur ta ndryshoni rutinën dhe të fusni më shumë aktivitet fizik.
Peshorja
Ndaloni me bisedat sipërfaqësore dhe përballuni me të vërtetën, Peshore. Para jush janë biseda më të thella dhe më intime, që zbulojnë çfarë fshihet vërtet nën sipërfaqe.
Qoftë fjala për para, besim ose cenueshmëri emocionale, është koha të përballeni drejtpërdrejt me diçka. Është intensive, por pikërisht aty qëndron forca juaj.
Në dashuri vijnë biseda që mund ta ndryshojnë marrëdhënien nga rrënjët. Disa lidhje do të bëhen më serioze, ndërsa të tjerat mund të përfundojnë nëse mungon sinqeriteti.
Në punë tregohuni të kujdesshëm me financat e përbashkëta dhe kontratat. Kontrolloni gjithçka me hollësi.
Shëndeti mund të jetë më i ndjeshëm për shkak të stresit dhe presionit emocional, prandaj është e rëndësishme të gjeni mënyrë për ta liruar tensionin.
Akrepi
Thuajini gjërat drejtpërdrejt, Akrep. Marrëdhëniet partnere tani janë në qendër të vëmendjes dhe komunikimi bëhet çelësi i gjithçkaje.
Qoftë nëse po e përcaktoni një marrëdhënie, qoftë nëse po përballni dikë me të vërtetën, sinqeriteti është i domosdoshëm. Shmangia e bisedës vetëm e shtyn atë që është e pashmangshme.
Kjo është mundësi që më në fund të jeni në të njëjtën gjatësi vale.
Në dashuri vjen periudhë vendimesh të mëdha. Janë të mundshme fejesa, ndarje ose biseda serioze për të ardhmen e përbashkët.
Në punë partneritetet bëhen të rëndësishme, por do të kërkohet shumë kompromis.
Shëndeti kërkon më shumë kujdes, sidomos kur bëhet fjalë për hormonet dhe stresin.
Shigjetari
Rregullojeni jetën tuaj hap pas hapi, Shigjetar. Rutina e përditshme, mjedisi i punës dhe detyrimet kërkojnë më shumë strukturë.
Kjo mund të nënkuptojë organizimin e orarit ose zgjidhjen e një problemi që e keni shtyrë për një kohë të gjatë. Nuk është domosdoshmërisht gjë tërheqëse, por është e nevojshme.
Disiplina tani bëhet forca juaj më e madhe.
Në dashuri do të dëshironi stabilitet dhe më pak drama. Partneri mund të kërkojë plane më konkrete dhe më shumë përgjegjësi.
Në punë vjen periudhë e produktivitetit të madh, por edhe e shtimit të ngarkesës.
Shëndeti kërkon më shumë disiplinë, sidomos kur bëhet fjalë për ushqimin, aktivitetin fizik dhe rutinën e gjumit.
Bricjapi
Thoni atë që ndjeni pa e analizuar tepër, Bricjap. Kreativiteti, romanca dhe mënyra si shpreheni tani kërkojnë të liroheni dhe të kënaqeni vërtet.
Qoftë nëse po flirtoni, po ndani idetë tuaja ose po tregoni talentin, zëri juaj meriton të dëgjohet. Kjo është periudhë e kënaqësisë së sinqertë dhe e shijimit.
Në dashuri vjen më shumë pasion dhe romancë. Bricjapët e lirë mund të nisin një histori shumë interesante dashurie.
Në punë është moment ideal për projekte krijuese, paraqitje publike dhe promovim të ideve tuaja.
Shëndeti do të jetë më i mirë kur t’i lejoni vetes më shumë pushim dhe argëtim.
Ujori
Bëni bisedat që prej kohësh i shmangni në jetën private, Ujor. Marrëdhëniet familjare ose hapësira ku jetoni kërkojnë më shumë qartësi dhe stabilitet.
Ndoshta është koha të vendosni kufij, të flisni për detyrimet ose më në fund ta thoni atë që ju mundon prej kohësh. Paqja që kërkoni fillon me sinqeritet, edhe kur ai është i pakëndshëm.
Në dashuri fokusi do të jetë te siguria dhe lidhja emocionale. Janë të mundshme vendime të rëndësishme për jetesë të përbashkët ose për familjen.
Në punë do të dëshironi mjedis më të qëndrueshëm dhe më pak kaos. Disa përfaqësues të kësaj shenje mund të mendojnë për punë nga shtëpia ose për ndryshim të hapësirës së punës.
Shëndeti lidhet me gjendjen emocionale, prandaj do t’ju bëjë mirë më shumë kohë e kaluar në shtëpi dhe me njerëzit e afërt.
Peshqit
Më pak është më shumë, Peshq. Fjalët tuaja tani kanë peshë të veçantë dhe çdo bisedë bëhet e rëndësishme.
Po e çani zhurmën përreth dhe po shkoni drejt e në thelb, qoftë kur flisni me familjen, miqtë ose kolegët. Kjo mund të nënkuptojë se dikujt do t’ia bëni të qartë çfarë mendoni ose më në fund do të luftoni që zëri juaj të dëgjohet.
Mos lini hapësirë për keqkuptime.
Në dashuri do të dëshironi sinqeritet dhe komunikim të hapur. Është i mundur një pranim i rëndësishëm ose një bisedë që e ndryshon marrëdhënien.
Në punë idetë tuaja më në fund do të vërehen. Ju presin negociata, takime dhe shumë komunikim.
Shëndeti varet nga qetësia mendore, prandaj është e rëndësishme të mos ngarkoheni me problemet e të tjerëve më shumë sesa me tuajat. /Telegrafi/