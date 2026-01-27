Nga Classic Crunch dhe Giant Dip Ranch deri te ofertat me buckets - produktet më të fundit nga Popeyes
Nga recetat ikonike deri tek kombinimet e reja, Popeyes Kosova po vazhdon të sjell përvojën e pulës krokante në një nivel tjetër.
Produktet më të reja, Classic Crunch Sandwich dhe Giant Dip Ranch, po vijnë si një kombinim i menduar deri në detaje - shije e pastër, teksturë perfekte dhe balancë që shijohet në çdo kafshatë.
Classic Crunch Sandwich vjen si një klasik i ri në menunë e Popeyes - fileto pule e përgatitur me recetën karakteristike të Popeyes, krokante nga jashtë dhe e butë nga brenda, e shoqëruar me bukë të freskët, sallatë dhe salcë që plotëson çdo kafshatë. Një zgjedhje ideale për ata që kërkojnë shije të pastër, dhe pa komplikime.
Në anën tjetër, Ranch Giant Dip po ofrohet si shoqëruesja perfekte për pulën e famshme të Popeyes. Përveç Ranch,
mund të zgjedhin edhe nga Cheese Giant Dip, BBQ Giant Dip, Sweet Onion Giant Dip dhe Lemon Pepper Giant Dip, të cilat mund të provohen si dip për tenders, wings apo edhe si shtesë për sanduiçët.
Përveç produkteve të reja, Popeyes Kosova vazhdon të ofrojë edhe menytë e preferuara, të cilat tashmë janë bërë zgjedhje e përditshme për shumë konsumatorë: Crispy Box, Wing and Ring Box, Classic Crunch Box.
Popeyes Kosova poashtu po zgjeron menunë me buckets, një zgjedhje praktike për familje, shoqëri dhe çdo rast kur kërkohet më shumë shije dhe oreks më i madh.
Në kategorinë Small Buckets, konsumatorët mund të zgjedhin Crunch Bucket ose Tasty Bucket - ideale për një drekë të shpejtë ose për t’u ndarë mes dy personash. Ndërsa për oreks më të madh, Large Buckets ofrojnë më shumë larmi dhe volum, duke përfshirë Fun Bucket, 8x8 Bucket, Tender Bucket, Mix Bucket dhe Hot Bucket, secila e përshtatur për shije dhe preferenca të ndryshme.
Të gjitha këto produkte dhe menu te ndryshme dhe të shijshme mund t’i gjeni në të dy lokacionet e Popeyes Kosova, në Albi Mall dhe Prishtina Mall.