Netanyahu pranon armëpushimin - por thotë se trupat izraelite do të qëndrojnë në Liban
Benjamin Netanyahu ka konfirmuar se ka rënë dakord për armëpushimin 10-ditor me Libanin.
Kryeministri i Izraelit tha se e mirëpriti pauzën "me qëllim që të përpiqet të përparojë marrëveshjen" e diskutuar gjatë bisedimeve diplomatike në Uashington të martën.
"Ne kemi një mundësi për të arritur një marrëveshje historike paqeje me Libanin", ka thënë ai, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Megjithatë, Netanyahu nuk do të pajtohej me kërkesën e grupit për t'u tërhequr nga i gjithë territori libanez.
"Ne po mbetemi në Liban në një zonë të zgjeruar sigurie", tha ai, duke shtuar se kjo ishte e nevojshme për shkak të "rrezikut të një pushtimi" dhe për të parandaluar zjarrin në Izrael.
Por më parë, Hezbollahu tha se prania e trupave izraelite brenda Libanit i dha vendit dhe popullit të tij "të drejtën për të rezistuar".
Deklarata e tij vjen pasi presidenti amerikan, Donald Trump ka thënë se Libani dhe Izraeli kanë rënë dakord për një armëpushim 10-ditor.
Sipas Trump, presidenti i Libanit, Joseph Aoun, dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu arritën marrëveshjen pasi folën me presidentin amerikan, përcjell Telegrafi.
Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance dhe sekretari i shtetit Marco Rubio tani do të punojnë me të dy vendet "për të arritur një PAQE të Qëndrueshme", ka bërë të ditur Trump.
Trump më pas përsëriti frazën e tij të përdorur shpesh se ai ka zgjidhur nëntë luftëra dhe se "kjo do të jetë e 10-ta". /Telegrafi/