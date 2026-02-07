Netanyahu dhe Trumpi do të takohen për të diskutuar mbi Iranin
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pritet të takohet me presidentin e SHBA-së Donald Trump të mërkurën në Uashington, ku do të diskutojnë negociatat me Iranin.
Zyrtarët iranianë dhe amerikanë zhvilluan bisedime të tërthorta bërthamore në kryeqytetin e Omanit, Muskat, të premten.
Të dyja palët thanë se pritej që së shpejti të zhvilloheshin përsëri bisedime të tjera.
Një diplomat rajonal i informuar nga Teherani mbi bisedimet tha se Irani këmbënguli në "të drejtën e tij për të pasuruar uranium" gjatë negociatave me SHBA-në dhe se aftësitë raketore të Teheranit nuk u ngritën në diskutime.
Zyrtarët iranianë kanë përjashtuar mundësinë e diskutimit të raketave të Iranit - një nga arsenalet më të mëdha të tilla në Lindjen e Mesme - dhe kanë thënë se Teherani dëshiron njohjen e së drejtës së tij për të pasuruar uranium.
“Kryeministri beson se çdo negociatë duhet të përfshijë kufizimin e raketave balistike dhe ndalimin e mbështetjes për boshtin iranian”, tha zyra e Netanyahut në një deklaratë. /Telegrafi/