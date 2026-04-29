Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Indeksin e Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi për tremujorin e parë (TM1) 2026, duke treguar një rritje të përgjithshme të çmimeve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025.

Sipas ASK-së, indeksi i përgjithshëm i çmimeve të prodhimeve bujqësore është rritur për 5.8%.

Rritja më e madhe është shënuar te prodhimet bimore me 7.0%, ndërsa prodhimet blegtorale kanë pësuar një rritje prej 4.9%.

Të dhënat janë mbledhur nga tregjet vendore, fermat dhe burime të tjera relevante, duke përfshirë çmimet e produkteve si drithërat, perimet, pemët, si dhe produktet blegtorale si qumështi, vezët dhe mjalti.

ASK thekson se indeksi bazohet në vitin referencë 2020 (2020=100) dhe synon të pasqyrojë lëvizjet e çmimeve në sektorin e bujqësisë në Kosovë.

Ky zhvillim tregon një trend në rritje të kostos së prodhimit bujqësor, që mund të ndikojë edhe në çmimet përfundimtare për konsumatorët në treg.

