Kim Jong-un lavdëroi ushtarët koreano-veriorë që kryen vetëvrasje për të mos u kapur rob në Ukrainë
Lideri i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, lavdëroi ushtarët që, duke luftuar krah forcave ruse në rajonin e Kurskut, kryen vetëvrasje për të mos rënë në robërinë ukrainase.
Kim e tha këtë në ceremoninë e përfundimit të një memoriali kushtuar ushtarëve të vrarë koreano-veriorë, duke iu drejtuar zyrtarëve rusë dhe familjeve të të rënëve.
Sipas një transkripti të publikuar të hënën nga agjencia shtetërore KCNA, ai foli për herë të parë publikisht për faktin se disa ushtarë kishin zgjedhur vetëshkatërrimin ose forma të tjera vetëvrasjeje në vend të kapjes, shkruan bbc.
“Nuk janë vetëm heronj ata që pa hezitim zgjodhën rrugën e vetëshkatërrimit dhe vetëvrasjes për të mbrojtur nderin e madh, por edhe ata që ranë duke sulmuar në vijat e para të betejës. Edhe ata që u përpëlitën nga zhgënjimi sepse nuk arritën të përmbushin detyrën e tyre ushtarake, në vend që të duronin agoninë e trupave të copëtuar nga plumbat dhe granatat, gjithashtu mund të quhen luftëtarë besnikë të partisë dhe patriotë”, tha lideri koreano-verior.
Sipas vlerësimeve, Koreja e Veriut ka dërguar rreth 14 mijë ushtarë për të luftuar krah forcave ruse në rajonin e Kurskut. Zyrtarë nga Koreja e Jugut, Ukraina dhe Perëndimi thonë se ata kanë pësuar humbje të mëdha, me më shumë se 6.000 ushtarë koreano-veriorë të vrarë në luftime.
Raportet e inteligjencës dhe dëshmitë e dezertorëve më herët kishin treguar se ushtarët koreano-veriorë vendosnin të vetëhidhnin veten në erë ose të kryenin forma të tjera vetëvrasjeje për të shmangur kapjen. Në këmbim të dërgimit të ushtarëve dhe municioneve, Pheniani, sipas vlerësimeve të shërbimit të inteligjencës së Koresë së Jugut, ka marrë ndihmë ekonomike dhe teknologji ushtarake nga Rusia. /Telegrafi/