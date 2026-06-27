Nesër dezinsektim ajror kundër mushkonjave në Shkup
Qyteti i Shkupit ka njoftuar se nesër, në orët e hershme të mëngjesit, do të kryhet dezinsektim ajror kundër formave të rritura të mushkonjave në të gjithë territorin e kryeqytetit.
Autoritetet bëjnë të ditur se, nëse kushtet atmosferike nuk lejojnë realizimin e spërkatjes, aksioni do të shtyhet për ditën e parë të ardhshme me mot të përshtatshëm, në të njëjtin orar.
Njëkohësisht, Qyteti i Shkupit u ka bërë thirrje bletarëve që të ndërmarrin me kohë masat e nevojshme për mbrojtjen e bletëve gjatë procesit të dezinsektimit.
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