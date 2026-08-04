Nikolloski: Aksi më i vështirë i autostradës Kërçovë-Ohër do të lëshohet në muajt e ardhshëm
Aksi më i vështirë i autostradës Kërçovë-Ohër, e gjatë dhjetë kilometra, do të lëshohet në përdorim në muajt e ardhshëm, ndërsa afati për përfundimin e plotë dhe vënien në funksion të të gjithë autostradës është maji i vitit të ardhshëm.
Këtë e paralajmëroi zëvendëskryeministri dhe ministër i Transportit Aleksandar Nikolloski sot në emisionin “Vesti Plus” në televizionin Kanal 5, duke theksuar se pjesa më e madhe e kapaciteteve të Ministrisë janë të drejtuara pikërisht në këtë projekt për shkak të problemeve të shumta të trashëguara.
“Pres që në muajt në vijim të lëshohet aksi më i vështirë prej 10 kilometrash, ku ka galeri, ura, viadukte dhe ku është tuneli, i cili do të jetë më i gjati në shtet. Njëra tub është e gjatë 2 kilometra, tubi tjetër është 2 kilometra dhe 100 metra i gjatë, kështu që pres që kjo pjesë të lëshohet në muajt në vijim dhe me këtë, gradualisht do të përfundojë Ohër-Kërçovë”, theksoi Nikolloski.
Vlerësoi se autostrada Kërçovë-Ohër mbetet sfida më e madhe për Ministrinë. “Rreth 80 përqind të kohës dhe energjisë i harxhojmë në Ohër-Kërçovë, ndërsa 20 për qind në të gjitha projektet e tjera. E trashëguam me kaq shumë probleme saqë kërkon angazhim të përditshëm, por tani rezultatet janë tashmë të dukshme”, tha Nikolloski.
Duke u përqendruar në pamjen e përgjithshme të investimeve kapitale, ministri potencoi se ndërtimi dhe transporti janë nxitësit kryesorë të rritjes ekonomike, që reflektohet në rritjen dyshifrore të sektorit të ndërtimit në të gjitha kuartalet.
“Për momentin, vetëm në komuna, kemi projekte që financohen nga Qeveria, mbi 1200 kantiere ndërtimi të hapura. Nëse kësaj i shtojmë gjashtë autostrada që po ndërtohen paralelisht në shtet, që nuk ka ndodhur kurrë në historinë e vendit, si dhe punën intensive në Korridorin hekurudhor 8, përgatitjet për fillimin e punimeve në Korridorin hekurudhor 10 dhe sigurisht investimet në aeroporte, atëherë mendoj se kemi një pamje të plotë të investimeve të forta kapitale që kontribuojnë fuqishëm në rritjen ekonomike”, tha Nikolloski.