Nëse vëreni se dikush sillet kështu, reagoni menjëherë: Mund të jetë shenjë e tumorit në tru
Mjekët paralajmërojnë se simptomat e para shpesh nuk janë dhimbjet e kokës, por ndryshime të pazakonta në sjellje dhe personalitet
Tumorët e trurit bëjnë pjesë ndër sëmundjet më komplekse neurologjike, sepse për një kohë të gjatë mund të zhvillohen në heshtje, me simptoma që nganjëherë ngjajnë me stresin, depresionin ose lodhjen e zakonshme. Sipas Mayo Clinic, shenjat varen nga madhësia, vendndodhja dhe shpejtësia e rritjes së tumorit, prandaj nuk janë të njëjta te çdo person.
Ndryshimet në sjellje mund të jenë sinjal i hershëm
Në praktikën klinike, shenjat e para nuk janë gjithmonë dhimbjet e forta të kokës. Shpesh ato paraqiten si ndryshime të lehta në sjellje, humor ose personalitet, të cilat familjarët i vërejnë para vetë pacientit.
Këto ndryshime mund të përfshijnë:
- nervozizëm të pazakontë
- mungesë përqendrimi
- harresë më të theksuar
- të qeshura ose shaka të papërshtatshme
- tërheqje sociale
- sjellje impulsive
- apati ose humbje interesi
- ndryshim të papritur të karakterit
Sipas American Brain Tumor Association, tumoret që prekin lobin frontal mund të ndikojnë në personalitet, gjykim, planifikim dhe kontroll emocional, përcjell Telegrafi.
Pse familja ka rol kyç?
Njerëzit më të afërt shpesh janë të parët që e vërejnë se “diçka nuk është si më parë”. Ndryshimet mund t’i atribuohen humbjes së një personi të dashur, stresit në punë apo lodhjes, ndaj sinjalet nganjëherë neglizhohen.
Mjekët theksojnë se vlerësimi i hershëm është shumë i rëndësishëm, sepse diagnoza e hershme mund të përmirësojë mundësitë e trajtimit dhe cilësinë e jetës.
Cilat janë shenjat alarmuese?
Sipas National Health Service dhe Cleveland Clinic, simptomat që kërkojnë kontroll mjekësor përfshijnë:
- kriza epileptike për herë të parë
- dobësim të shikimit
- dhimbje koke të reja ose që përkeqësohen
- të vjella pa arsye të qartë
- dobësi në njërën anë të trupit
- vështirësi në të folur
- humbje ekuilibri
- konfuzion ose përgjumje e pazakontë
A fillon gjithmonë me dhimbje koke?
Jo. Kjo është një nga keqkuptimet më të shpeshta. Jo çdo tumor në tru fillon me dhimbje koke, dhe jo çdo dhimbje koke lidhet me tumor. Shpesh dhimbja e kokës paraqitet më vonë, sidomos kur rritet presioni brenda kafkës.
Tumoret beninje dhe malinje
Tumoret beninje rriten më ngadalë dhe nuk janë kancerogjene, por edhe ato mund të shkaktojnë probleme serioze nëse shtypin zona të rëndësishme të trurit. Tumoret malinje janë më agresive dhe kërkojnë trajtim të shpejtë e të specializuar.
Kur duhet bërë skanimi?
Nëse një person ka simptoma të reja neurologjike, ndryshime të pashpjegueshme në sjellje ose krizë epileptike për herë të parë, mjeku mund të rekomandojë ekzaminime si CT ose MRI, varësisht situatës klinike. Vendimin e merr gjithmonë profesionisti shëndetësor.
Mbani mend!
Nëse dikush sillet ndryshe nga më parë pa arsye të qartë, nuk do të thotë automatikisht se ka tumor në tru. Shkaqet mund të jenë të shumta. Por kur ndryshimet janë të vazhdueshme, përkeqësohen ose shoqërohen me shenja neurologjike, kontrolli mjekësor nuk duhet shtyrë. Vërejtja e hershme mund të bëjë dallim të madh. /Telegrafi/