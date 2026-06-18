Nëse prindërit tuaj kanë vendosur këto kufij për ju, ata ju kanë rritur mirë
Edhe pse t’u japësh fëmijëve pavarësi i ndihmon ata të mësojnë si të jenë të pavarur, është gjithashtu thelbësore të vendosësh rregulla.
Rregullat u mësojnë fëmijëve kufij, një mësim që ata e mbajnë me vete në moshë madhore. Fëmijët që nuk kanë mësuar vetëkontrollin dhe kujdesin për veten mund të kenë vështirësi me të më vonë në jetë.
Ndërsa liria e plotë mund të duket si një ndihmë për një fëmijë, ajo në fakt mund ta përgatisë atë për dështim. Prindërit që vendosin kufij të qartë i rrisin fëmijët e tyre që të bëhen versionet më të mira të vetes, shkruan Your Tango.
Koha e rregullt e gjumit
Caktimi i një orari të rregullt gjumi i ndihmon fëmijët të pushojnë mjaftueshëm për ditën tjetër. Me gjumë të mjaftueshëm, një fëmijë ka më shumë të ngjarë të jetë plot energji. Kur zbatohet një rregull për gjumë para se të fillojë shkolla, kjo i ndihmon ata të kenë energji të mjaftueshme për t'u përqendruar në orën e mësimit.
Gjumi është thelbësor për mirëqenien e përgjithshme të fëmijëve. Pa të, ata mund të bëhen me humor të keq ose edhe të depresionuar. Fëmijët që flenë më pak kanë gjithashtu më shumë gjasa të jenë obezë. Kur prindërit sigurohen që fëmijët e tyre të flenë mjaftueshëm, ata ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të tyre.
Shikim i kufizuar i televizionit
Zakonet e formuara si fëmijë janë të vështira për t'u thyer në moshë madhore, dhe nëse një fëmijë është mësuar të shikojë televizor me orë të tëra, ka të ngjarë të vazhdojë ta bëjë këtë edhe më vonë në jetë. Fëmijët që shikojnë shumë televizor mund të izolohen dhe të humbasin dëshirën për t'u shoqëruar. Të rritesh me këtë zakon mund ta bëjë të vështirë për ta që të kuptojnë rëndësinë e lidhjeve më të thella ndërpersonale.
Darka familjare së bashku
Kur prindërit këmbëngulin të hanë së bashku, kjo mund të përmirësojë aftësitë sociale të fëmijëve dhe të forcojë marrëdhëniet e tyre me vëllezërit e motrat dhe anëtarët e tjerë të familjes.
Besim i kushtëzuar
T’u japësh fëmijëve një sasi të kufizuar pavarësie i ndihmon ata të mësojnë se si të përballen me lirinë e zgjedhjes. U mëson atyre se si ta menaxhojnë më mirë lirinë që vjen me moshën madhore. Shumë liri mund të jetë e rrezikshme dhe të çojë në gabime me pasoja afatgjata.
Nga ana tjetër, mungesa e pavarësisë i pengon ata të mësojnë se si ta trajtojnë atë në mënyrë të përgjegjshme. Prindërit që u japin fëmijëve besim të kushtëzuar i mësojnë ata të ndjekin rregullat, ndërkohë që u japin atyre edhe pavarësinë për të jetuar në mënyrën e tyre unike.
Këmbëngulja për nota të mira
Notat mund ta motivojnë një fëmijë që të përpiqet më shumë ose t'i kushtojë më shumë vëmendje studimeve të tij. Prindërit ndonjëherë presin që fëmijët e tyre të marrin nota të mira dhe mund të përballen me pasoja nëse nuk i përmbushin këto pritje. Kjo mund ta motivojë një fëmijë të studiojë më shumë për të marrë një rezultat të mirë në një provim dhe për të fituar njohuri që do t'i qëndrojnë pas vitit shkollor. Gjithashtu i motivon ata të punojnë shumë.
Notat e mira nuk vijnë lehtë dhe fëmijët shpesh duhet të punojnë shumë për të mësuar. Kur vendosni pritshmërinë që ata duhet të kenë sukses, i detyroni ata të ushtrojnë vendosmëri dhe këmbëngulje. Megjithatë, kjo mund të bëhet toksike nëse një prind është shumë i rreptë në pritjet e tij.
Disa fëmijë e kanë më të vështirë të kalojnë provimet dhe mund të marrin nota të dobëta pavarësisht përpjekjeve të tyre. Notat nuk janë gjithmonë një masë suksesi, por vullneti dhe motivimi janë. Duke i inkurajuar fëmijët të bëjnë më të mirën e tyre, ju u mësoni atyre të këmbëngulin në arritjen e qëllimeve të tyre profesionale si të rritur.