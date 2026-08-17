Si ta riktheni rutinën e gjumit të fëmijës suaj në rrugën e duhur, sipas pediatërve
Kur rutina juaj e mbrëmjes nuk funksionon, koha e gjumit mund të bëhet lehtësisht pjesa më stresuese e ditës suaj. Në vend të një fundi të qetë të mbrëmjes, prindërit shpesh e gjejnë veten duke u përballur me fëmijë të lodhur dhe koha e caktuar për pushim kalon shpejt.
Rutinat janë veçanërisht të lehta për t'u prishur gjatë festave, udhëtimeve ose pas ndryshimeve të mëdha familjare, siç është ardhja në jetë e një foshnje të re. Megjithatë, me disa rregulla të thjeshta, është e mundur t'i rivendosni ato, shkruan Parents.com.
Pediatrit theksojnë se gjumi cilësor mund të ndikojë pozitivisht në përqendrimin, sjelljen dhe shëndetin e përgjithshëm të fëmijëve. "Vendosja e një rutine para gjumit dhe sigurimi që fëmijët të flenë mjaftueshëm bën vërtet një ndryshim në cilësinë e jetës për të gjithë familjen", thotë pediatri Dr. Megan Prior.
Caktoni kohën e gjumit sipas nevojave të fëmijës suaj
Hapi i parë është të vlerësoni se sa gjumë i duhet fëmijës suaj dhe më pas të përcaktoni se kur duhet të shkojë në shtrat bazuar në orën e zgjimit. Fëmijët në moshë shkollore në përgjithësi kanë nevojë për nëntë deri në 12 orë gjumë dhe nevojat ndryshojnë në varësi të moshës së tyre dhe fëmijës. Në vend që të këmbëngulni në një kohë që i përshtatet të gjithëve, pediatrit këshillojnë ta bëni gjumin një përparësi në orarin tuaj.
"Duhet të vlerësojmë se sa aktivitet mund të përfshijmë në orar, ndërkohë që gjumin e kemi ende përparësi", shpjegon Dr. Prior. Ajo beson se është plotësisht e arsyeshme të heqësh dorë nga aktivitetet që rregullisht e bëjnë një fëmijë të shkojë në shtrat shumë vonë.
Mbajtja e një rutine është edhe më e vështirë për adoleshentët
Të flesh mjaftueshëm gjumë është veçanërisht sfiduese për adoleshentët për shkak të shkollës, studimit, aktiviteteve, socializimit dhe detyrimeve të tjera. Pediatrit paralajmërojnë se adoleshentët gjithashtu kanë nevojë për kohë të mjaftueshme për të pushuar dhe se një orar i ngjeshur shpesh do të thotë të shkosh në shtrat vonë.
"Mund të jetë vërtet e vështirë për adoleshentët", thotë Dr. Prior. "Nëse keni shumë angazhime dhe detyra shtëpie përveç shkollës, është e vështirë të shkoni në shtrat në kohë. Kërkon një planifikim shumë të kujdesshëm të aktiviteteve."
Disa fëmijë dhe adoleshentë janë natyrshëm më të prirur të shkojnë në shtrat më vonë. "Ekzistojnë lloje të ndryshme cirkadiane, dhe disa fëmijë mund të jenë 'bufë nate' që në fëmijërinë e hershme", shpjegon Dr. Elizabeth Super, e cila specializohet në gjumin pediatrik.
Nëse të shkosh në shtrat më vonë nuk sjell probleme me përqendrimin, sjelljen ose funksionimin gjatë ditës, nuk ka domosdoshmërisht arsye për shqetësim. Nëse problemet vazhdojnë, rekomandohet të flisni me një pediatër.
Mbajeni rutinën të shkurtër dhe të parashikueshme
Një rutinë mbrëmjeje nuk ka pse të jetë e ndërlikuar. Gjëja më e rëndësishme është ta mbash të shkurtër, të këndshme dhe të parashikueshme. Dr. Prior rekomandon fikjen e ekraneve rreth një orë para gjumit, e më pas larjen e dhëmbëve dhe leximin.
Dr. Super rekomandon që e gjithë rutina të përfshijë dy ose tre aktivitete dhe të zgjasë jo më shumë se 20 deri në 30 minuta. "Për foshnjat dhe fëmijët e vegjël, kjo do të thotë që ju u lexoni atyre, dhe për adoleshentët, është më mirë t'i inkurajoni ata të lexojnë vetë", thotë Dr. Prior. Nëse fëmija juaj nuk i pëlqen librat, mund të jenë revistat ose aktivitete të tjera jo-ekran. Qëllimi është të qetësoheni para gjumit dhe të largoheni nga telefonat, tabletët dhe televizori.
Parashikueshmëria zvogëlon stresin si për fëmijët ashtu edhe për prindërit. "Shpresojmë që kjo të jetë një kohë e veçantë e kontaktit të drejtpërdrejtë me fëmijën tuaj që ju, si prind, e prisni me padurim", thotë Dr. Super.
Nuk ka nevojë të ndryshoni plotësisht orarin tuaj gjatë fundjavave
Edhe pse është joshëse të qëndrosh zgjuar shumë më gjatë gjatë fundjavave, Dr. Super këshillon të mos e ndryshosh në mënyrë drastike orarin e gjumit. Nëse dëshiron të jesh më fleksibël, diferenca midis orarit të gjumit dhe orarit të zgjimit nuk duhet të jetë më shumë se rreth një orë.
"Ne e dimë që fëmijët, veçanërisht ata më të vegjël, e kanë më të vështirë të bien në gjumë kur janë shumë të lodhur, jo më të lehtë", thotë Dr. Super. Disa fëmijë janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj ndryshimeve, dhe madje edhe të shkuarit në shtrat pak më vonë mund t'i zgjojë dhe ta bëjë më të vështirë të bjerë në gjumë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të monitoroni se si reagon fëmija juaj. Disa nuk do ta kenë problem të shkojnë në shtrat pak më vonë, ndërsa të tjerët bëhen irritues ose tepër aktivë sapo ritmi i tyre i zakonshëm prishet.
Po në lidhje me melatoninën?
Prindërit që kanë vështirësi t’i vënë fëmijët e tyre në gjumë ndonjëherë e marrin në konsideratë melatoninën, por mjekët paralajmërojnë se ajo nuk duhet të jepet vetë. Melatonina nuk zëvendëson një rutinë të mirë gjumi, por në disa situata, një mjek mund të vendosë se mund të ndihmojë. "Unë rekomandoj të flisni me pediatrin tuaj për këtë nëse doni ta provoni", thotë Dr. Prior.
Është mirë të kesh edhe një rutinë të shkurtuar
Një devijim i rastësishëm nga orari nuk është problem. Për mbrëmjet kur familja është vonë ose nuk ka kohë për rutinën e plotë, Dr. Prior sugjeron një version më të thjeshtë dhe të shkurtuar. "Ndonjëherë, kur jemi jashtë për një periudhë më të gjatë kohore, u them fëmijëve se do të bëjmë një 'pastrim të shkurtër', që do të thotë pa banjë ose pa lexim", thotë ajo. Në këtë mënyrë, fëmijët e dinë se është përjashtim, jo rregulli i ri.
Ndryshimet e herëpashershme nuk do t’i zhbëjnë zakonet e mira. Një problem më i madh lind kur privimi nga gjumi bëhet afatgjatë, pasi mund të shfaqen probleme me sjelljen dhe përqendrimin.
Një paraqitje vizuale mund të ndihmojë
Nëse keni vendosur tashmë një orar gjumi dhe një rutinë, por çdo hap është ende duke u negociuar çdo natë, Dr. Super sugjeron një orar të thjeshtë vizual me fotografi. Në këtë mënyrë, fëmija juaj mund të shohë qartë se çfarë vjen më pas, si larja e dhëmbëve, ndërrimi i rrobave, leximi dhe shkuarja në shtrat.
Disa fëmijë mund ta gjejnë të dobishme edhe të kenë një kohëmatës që tregon se sa kohë kanë për të përfunduar çdo hap. Nëse e përfundojnë rutinën në kohë, kjo mund të lërë më shumë kohë për të lexuar, folur ose përqafuar para gjumit. Gjëja më e rëndësishme është që rutina e mbrëmjes të jetë mjaftueshëm e thjeshtë që familja ta ndjekë rregullisht. Nëse problemet e gjumit vazhdojnë pavarësisht një rutine të qëndrueshme, rekomandohet të flisni me pediatrin tuaj.