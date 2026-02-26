Nëse një burrit ka filluar të ftohet do të ndryshojë sjelljen në këto mënyra
Të biesh në dashuri nuk është pikërisht e lehtë për t’u përkufizuar.
Shpesh, të qenit në dashuri është diçka që e ndjen thellë brenda vetes. E kupton dashurinë kur je brenda saj dhe e kupton kur e ke lënë pas, edhe pse pranim i asaj humbjeje është i vështirë. Akti i të dashuruarit dikë kërkon më shumë se thjesht emocione — ai kërkon besim të ndërsjellë, komunikim të qartë dhe përkushtim për të ndërtuar një të ardhme së bashku, gjë që nuk mund të ekzistojë kur një person ka një këmbë jashtë marrëdhënies.
Edhe marrëdhëniet më të qëndrueshme kalojnë periudha luhatjeje, pasi faktorë të jashtëm stresi mund të minojnë romancën. Distanca emocionale nuk është gjithmonë një sinjal që marrëdhënia ka marrë fund, por nëse një burrë po largohet ngadalë nga dashuria, ai do të ndryshojë sjelljen e tij në disa mënyra të qarta. Fatkeqësisht, kur partnerja e tij e kupton, ai mund të ketë dalë tashmë nga marrëdhënia, prandaj është thelbësore të jesh shumë i vëmendshëm kur diçka duket jo normale.
Nëse një burrë po largohet ngadalë nga dashuria, ai do të ndryshojë sjelljen e tij në këto mënyra të qarta:
Ai shmang bisedat me kuptim të thellë
Një burrë që po largohet ngadalë nga dashuria do të shmangë të bisedojë për çështje të rëndësishme me partneren e tij. Ai mund të flasë për planifikimet e fundjavës ose për një film të preferuar, por sa herë që lind një temë me peshë emocionale, ai mbyllet plotësisht.
Shmangia e intimitetit në marrëdhënie tregon sa i mbyllur është bërë. Siç thekson psikologia Dr. Barbara Winter, “Komunikimi është reflektim i asaj që ndodhet brenda.”
Vështirësia për të qenë i hapur dhe i drejtpërdrejtë shpesh zbulon turbullira të pa shprehura brenda marrëdhënies. Dr. Winter vë në dukje se njerëzit zakonisht besojnë se çdo dështim në komunikim është problemi kryesor në marrëdhënie, por në të vërtetë, “komunikimi efektiv vetë nuk është shpesh çështja. Çështja është nëse ata ndihen të dëgjuar, të vlerësuar, të kuptuar dhe të njohur.”
“Lidhja ndodh në momente. Shkëputja ndodh në momente të prishjes. Mund të kemi shumë momente, shumë herë, por është brenda një momenti që ndodh një ndarje dhe mund të ketë një rikthim,” përfundon Dr. Winter. Pra, kur një burrë shmang bisedat e thella dhe jo sipërfaqësore me partneren e tij, kjo mund të tregojë se nuk është më i investuar në marrëdhënie.
Ai nuk interesohet për përvojat e partneres së tij
Nëse një burrë po largohet ngadalë nga dashuria, ai nuk do të interesohet më për asgjë që po përjeton partnerja e tij. Qoftë që partnerja e tij ka pasur një ditë të vështirë në punë apo po përballet me probleme familjare, ai nuk pyet se si ndjen ajo.
Ndonjëherë, ekziston një moment që tregon se marrëdhënia ka marrë fund, por herë të tjera fundi është më gradual. Kur ai ndjen një zbehje të lidhjes me partneren dhe marrëdhënien si tërësi, nuk parashikon një të ardhme së bashku. Çdo hap i vogël e çon më larg nga personi me të cilin mendonte se do ta kalonte jetën.
Por ai është një person shumë më ndryshe nga ai që ishte në fillim të marrëdhënies. Dhe edhe pse nuk ka diçka të gabuar në ndryshimin që nuk përputhet me partneren, mos qenja i sinqertë për ndjenjat e tij në zvogëlim është një sjellje shmangëse që shkakton më shumë dhimbje se sa është e nevojshme.
Ai tregon humbje të empatisë
Kur një burrë ka një këmbë jashtë marrëdhënies, aftësia e tij për të kuptuar dhe përjetuar ndjenjat e partneres bëhet pothuajse joekzistente. Ai do të duket indiferent ndaj dhimbjes së partneres dhe nuk do të gëzojë për arritjet e saj.
Si shpjegon punonjësja sociale klinike Lyssa deHart, “Empatia është çelësi i marrëdhënieve... dhe na ndihmon të bëhemi versioni më i suksesshëm i vetes... Është gjetja e një mënyre për të njohur ‘mua’ te ‘ti’.”
“Nëse keni dashur ndonjëherë të përmirësoni një marrëdhënie, gatishmëria për të dalë nga perspektiva juaj dhe për të hyrë në përvojën e tjetrit është themelore,” vijon deHart. “Aftësia juaj për t’u kujdesur ju jep qasje në peizazhin emocional të personit tjetër. Humbja e saj mund të shkaktojë pafund probleme.”
Ribërja e empatisë është e mundur, për sa kohë që personi vepron me “vetëdije të qëllimshme, synim dhe praktikë” për të rindërtuar marrëdhënien. Fatkeqësisht, kur një burrë po largohet nga dashuria dhe ndryshimet e tij janë të qarta, nuk është diçka që ai dëshiron apo është i aftë ta bëjë.
Ai është kritik dhe përbuzës
Të jesh kritik dhe përbuzës janë sjellje të një burri që po largohet nga dashuria ndaj partneres, sepse kur dikush të do vërtet, ai paraqitet. Një partner që të do do të pranojë të metat e tua dhe do të të dojë në tërësi.
Fatkeqësisht, një burrë kritik dhe përbuzës mund ta ulet partneren thjesht për ekzistencën e saj. Sipas trajnerëve të martesës Dr. Jerry Duberstein dhe Mary Ellen Goggin, “Kritika në martesë dhe marrëdhënie është një model i lehtë për tu instaluar... njerëzit lodhen, acarohen, zemërohen dhe madje mërziten nga ‘e njëjta histori’ që po shkruajnë në martesat e tyre... irritimet dhe gjërat që nuk pëlqejnë shndërrohen në akuza globale të ‘gjithmonë’ dhe ‘kurrë’, duke i bërë të tjerët të mbrohen.”
Tërheqja nga kritika kërkon që një burrë të sillet në një mënyrë që rindërton atë që është humbur, gjë që nuk do ta bëjë kur nuk është më në dashuri. Në vend të kësaj, ai bën që partnerja të ndjehet keq për veten dhe nuk do të pranojë emocionet e saj.
Ai i jep prioritet të tjerëve mbi marrëdhënien
Gjatë ditëve të para të lidhjes, kur një burrë ishte i dashuruar, ai bënte çdo përpjekje për të vendosur partneren e tij në radhë të parë. Por tani, ai ka kthyer vëmendjen diku tjetër. Ai e ka lënë partneren në sfond ndërsa gjen kohë për të takuar miqtë, për të punuar orë të gjata, ose për të kaluar sa më shumë kohë të mundet me familjen ose miqtë larg saj.
Është e rëndësishme të mos humbisni vetveten në asnjë marrëdhënie, por gjetja e një balanci mes dhënies dhe marrjes është pjesë e madhe e një partneriteti të suksesshëm. Edhe pse ai mund të mos i thotë drejtpërdrejt partneres se si ndjen, është e qartë se po sigurohet që të mos ketë hapësirë për të.