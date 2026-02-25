Nëse një burrë i bën këto gjëra rregullisht, gruaja e tij është prioriteti i tij numër një
Mund të jetë e lehtë ta marrësh bashkëshorten si të mirëqenë, sidomos kur jeni të martuar prej shumë vitesh. Entuziazmi fillestar i të qenit bashkë shpesh zëvendësohet nga rutina dhe kërkesat e përditshme të menaxhimit të shtëpisë. Pasioni dhe gjestet e mëdha romantike i lënë vendin planifikimit të vakteve, dërgimit të fëmijëve në aktivitete dhe debateve se kush do ta nxjerrë mbeturinën.
Mund të mos jetë gjithmonë në mendjen tënde t’i tregosh gruas se ajo është prioriteti yt numër një, por ka mënyra të vogla për t’ia kujtuar sa shumë e do. Edhe nëse je i zënë me punë apo me kujdesin për fëmijët, është e rëndësishme të gjesh kohë për njëri-tjetrin dhe ta mbash gjallë shkëndijën.
Nëse një burrë i bën këto gjëra rregullisht, ai e ka gruan e tij prioritet:
Ai interesohet për të gjatë ditës
Një mënyrë e ëmbël për t’i treguar gruas se është prioriteti yt është të komunikosh me të gjatë ditës. Dërgoji një mesazh të shkurtër për ta pyetur si po i shkon dita, ose lëri një mesazh zanor ku i thua sa shumë e do. Këto gjeste të vogla dhe spontane kanë shumë peshë për ta bërë të ndihet e rëndësishme.
Sipas një studimi në Psychology of Popular Media Culture, përdorimi i vazhdueshëm i teknologjisë mund të dëmtojë një marrëdhënie, edhe kur ky dëm është i paqëllimshëm. Ndërprerjet nga teknologjia janë aq të zakonshme sa psikologët kanë krijuar një term të veçantë, “technoference”, që përkufizohet si “ndërhyrje ose ndërprerje të përditshme në ndërveprimet e çiftit apo kohën e kaluar bashkë për shkak të teknologjisë”.
Nga gratë që morën pjesë në studim, 25% thanë se bisedat ballë për ballë me bashkëshortët e tyre ndërpriteshin nga mesazhet. Gratë që raportuan nivele të larta “technoference” raportuan gjithashtu kënaqësi më të ulët në marrëdhënie dhe në jetë, si edhe më shumë konflikte lidhur me përdorimin e teknologjisë.
“Shumë nga këto ndërprerje ka të ngjarë të jenë të paqëllimshme ose të bëhen pa vetëdije, por ato prapë mund të dërgojnë mesazhin se pajisja teknologjike është më e rëndësishme në atë moment sesa partneri romantik,” tha studiuesi Brandon McDaniel.
Ndërsa është e rëndësishme të përqendrohesh te gruaja dhe jo te telefoni kur jeni bashkë, dërgimi i mesazheve të menduara mirë kur jeni larg është një mënyrë e ëmbël për t’i treguar se ajo është prioriteti yt.
Ai e dëgjon me vëmendje të plotë
Kjo mund të duket e qartë, por shpesh është më e lehtë të thuhet sesa të bëhet. Siç shpjegon psikologu Nick Wignall, “Dëgjuesit vërtet të shkëlqyer nuk bëjnë domosdoshmërisht më shumë se të tjerët. Përkundrazi, ata janë jashtëzakonisht të mirë në eliminimin e prirjeve dhe zakoneve të padobishme që pengojnë dëgjimin e sinqertë dhe lidhjen.”
Të dëgjosh kërkon të pranosh dhe të vlerësosh ndjenjat e tjetrit, duke qenë njëkohësisht i vetëdijshëm për emocionet e tua. “Detyra jote si dëgjues i mirë nuk është të gjykosh sa racionale janë frikërat, frustrimet apo ndjenjat e tjera të dikujt… Detyra jote është ta ndihmosh personin që po vuan të kuptojë se çdo gjë që po ndien është e vlefshme, pavarësisht sa e dhimbshme apo sa e paarsyeshme mund të duket,” shpjegon Wignall.
Ai thekson se dëgjuesit e mirë lënë mënjanë egon dhe nuk i trajtojnë bisedat si gara. Ata përqendrohen te personi, jo te problemi. “Kur i reziston dëshirës për të dhënë këshilla dhe për të zgjidhur problemet, i jep tjetrit një dhuratë shumë më të vlefshme — dhuratën e vlerësimit dhe pranimit. E ndihmon të kuptojë se është më shumë se sa problemet e tij,” përfundon ai.
Ai lejon veten të jetë i hapur dhe i ndjeshëm me të
Ashtu si dëgjimi, edhe hapja emocionale nuk është gjithmonë e lehtë. Por të qenit i ndjeshëm dhe i sinqertë është thelbësor për një marrëdhënie të fortë. Sipas punonjëses sociale klinike Terry Gaspard, “Që një marrëdhënie të jetë e balancuar, partnerët duhet të jenë në gjendje të mbështeten te njëri-tjetri dhe të ndihen të nevojshëm e të vlerësuar për mbështetjen që japin.”
“Hapja ndaj partnerit mund të na bëjë të ndihemi të ekspozuar, por ndjeshmëria në një marrëdhënie është përbërësi më i rëndësishëm për të pasur një shok intim dhe të besueshëm,” shpjegon ajo.
Shpesh frika nga hapja buron nga ideja se ndjeshmëria është dobësi. Por kjo bindje na pengon të jemi plotësisht të pranishëm në marrëdhënie. “Të qenit i ndjeshëm na lejon të hapim zemrat tona — të japim dhe të marrim dashuri plotësisht,” përfundon Gaspard.
Mund të fillosh me hapa të vegjël: ndaj një pjesë të vogël të vetes që të frikëson ta tregosh, dhe vë re se si ndihesh pas këtij veprimi të guximshëm.
Ai mbështet interesat e saj, edhe kur nuk janë të tijat
Kalimi i kohës cilësore bashkë është thelbësor, por po aq e rëndësishme është që secili partner të ruajë pavarësinë dhe interesat personale. Të inkurajosh gruan të ndjekë pasionet e saj, edhe nëse nuk i ndan me të, është një mënyrë e bukur për t’i treguar se është prioriteti yt.
Ndoshta joga e nxehtë nuk është për ty, por nëse ajo e pëlqen, inkurajoje të shkojë. Thuaji se do të kujdesesh për fëmijët dhe do të bësh pazaret ndërkohë. Mund të përgatisësh edhe darkën, që ajo të ndihet e vlerësuar dhe e dashur.
Çiftet ndonjëherë rrezikojnë të humbasin veten brenda marrëdhënies. Koha e kaluar veçmas e bën zemrën të rritet në mall, prandaj mbështetja e interesave të saj tregon se e respekton individualitetin e saj.
Ai lë kujtesa të vogla se e do
Lënia e shënimeve të vogla dashurie është një surprizë e ëmbël dhe e thjeshtë për t’u realizuar. Sipas një studimi të vitit 2020, shprehja e ndjenjave pozitive ndaj njerëzve që duam ka përfitime të mëdha shëndetësore, përfshirë uljen e kolesterolit dhe tensionit të gjakut, si edhe forcimin e sistemit imunitar. Studiuesi kryesor, Kory Floyd, thekson se shprehja e dashurisë mund të bëhet duke thënë “Të dua”, duke dhënë një përqafim, duke bërë një nder apo edhe duke shkruar një letër.
Shkruaj një listë me arsyet pse e do dhe fute në çantën e saj. Lëre një shënim në pasqyrë ose mbi aparatin e kafesë, që dita e saj të nisë me një kujtesë dashurie.
Këto gjeste të vogla të ndihmojnë të qëndrosh i lidhur me marrëdhënien edhe në ditët e zakonshme.
Ai krijon rituale të përbashkëta
Përveç përvjetorëve dhe festave, është e rëndësishme të krijoni momente të vogla që festojnë dashurinë tuaj. Ritualet mund të jenë të thjeshta: të pini kafe bashkë para se të zgjohen fëmijët, të bëni një shëtitje pas darke, apo të dëgjoni këngët e saj të preferuara ndërsa bëni punët e shtëpisë.
Këto zakone të vogla e bëjnë kohën tuaj bashkë të veçantë dhe tregojnë se e njeh dhe e vlerëson atë.
Ai e përfshin në planet për të ardhmen
Një gjë që krijon distancë emocionale është kur njëri partner nuk e përfshin tjetrin në planet për të ardhmen.
Secili duhet të ketë synimet e veta, por është thelbësore të komunikoni hapur për to dhe për mënyrën se si përfshihet partneri në këto plane. Nëse njëri shmang vazhdimisht këto biseda, tjetri mund të ndihet i pasigurt dhe i lënë pas dore.
Terapistja e martesës dhe familjes Blair Nastasi thekson se është normale të kesh nevojë për siguri, afërsi dhe vlerësim nga partneri. “Marrëdhëniet janë dinamike dhe ndryshojnë me kalimin e kohës. Jepini vetes dhe partnerit kohë për t’u përshtatur dhe për t’u rritur. Është në rregull të kërkosh siguri dhe validim — kjo thjesht na bën njerëzorë,” shprehet ajo.