Nëse ndiheni të “lodhur” mund të jetë kjo arsye shumë e thjeshtë
Ndërsa temperaturat fillojnë të rriten gradualisht, rëndësia e qëndrimit të hidratuar siç duhet bëhet gjithnjë e më e madhe.
Ndjenja e etjes është një nga shenjat më të dukshme të dehidratimit, së bashku me tharjen e gojës dhe buzëve, urinën më të errët dhe nevojën më të rrallë për të shkuar në tualet.
Në raste më serioze, mund të filloni të ndiheni të plogësht, të keni marrëmendje apo edhe të hutuar. Megjithatë, ekzistojnë edhe simptoma të tjera që mund të mos i keni marrë parasysh më parë.
Dr. Barbara Kubicka, themeluese, drejtoreshë dhe mjeke në klinikën Clinicbe në Londër, tha për Surrey Live vitin e kaluar:
“Ndonjëherë, ndjenja e plogështisë dhe lodhjes mund të jetë shenjë e dehidratimit, të cilën njerëzit shpesh ia atribuojnë arsyeve të tjera. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur moti është i nxehtë. Gjatë periudhave të ngrohta dhe të nxehta, ne djersijmë më shumë dhe për këtë arsye duhet të pimë më shumë ujë se zakonisht për të kompensuar humbjen shtesë të lëngjeve.
Përveç kësaj, kur është ngrohtë/nxehtë, enët tona të gjakut priren të zgjerohen për të shpërndarë nxehtësinë e tepërt nga trupi. Ky zgjerim (vazodilatacioni) mund të ulë paksa tensionin e gjakut dhe, nëse nuk pini mjaftueshëm për ta kompensuar këtë rënie, mund t’ju bëjë të ndiheni të dobët dhe të plogësht.”
Sasia e rekomanduar ditore e ujit është rreth dy litra në ditë, megjithëse kjo ndryshon sipas nevojave individuale, duke përfshirë peshën trupore, nivelin e aktivitetit fizik dhe konsumimin e kafeinës, ndër faktorë të tjerë.
Duke shpjeguar ndikimin e peshës trupore në konsumin e ujit, Dr. Kubicka tha:
“Të rriturit kanë nevojë për rreth 30 ml ujë për kilogram në ditë. Pra, një person 50 kg duhet të pijë rreth 1.5 litra ujë në ditë, ndërsa një person 80 kg rreth 2.4 litra.”
Mënyra më efektive për të ruajtur hidratimin është të mbani gjithmonë një shishe uji pranë dhe të pini gllënjka të vogla gjatë gjithë ditës. Megjithatë, pijet nuk janë burimi i vetëm i hidratimit — uji gjendet edhe në fruta dhe perime si marule, selino, kungull i njomë, kastravec, lakër dhe shalqi.
Dr. Kubicka shtoi:
“Çdo pije që nuk përmban kafeinë dhe nuk është alkoolike llogaritet në marrjen tuaj të lëngjeve. Pijet me kafeinë dhe alkooli nuk llogariten, sepse bëjnë që trupi të humbasë më shumë ujë. Prandaj, nëse konsumoni alkool ose pije me kafeinë, duhet ta kompensoni këtë duke pirë më shumë ujë.”