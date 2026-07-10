Nëse i bëni këto 6 gjëra, mos u habitni pse të tjerët nuk ju vlerësojnë
Disa fjali, gjeste dhe zakone të përditshme mund ta ulin vlerën tuaj para syve të njerëzve përreth
Shumë njerëz as nuk e vërejnë se me sjelljet e tyre të përditshme, pa vetëdije, dërgojnë mesazhin e pasigurisë dhe mungesës së vetëbesimit. Nuk bëhet fjalë për gjëra të mëdha, por për zakone të vogla që përsëriten çdo ditë: kërkimi i shpeshtë i faljes, nevoja e vazhdueshme për miratim, frika nga refuzimi ose prirja për ta nënvlerësuar veten.
Edhe pse disa nga këto sjellje mund të duken të padëmshme, me kalimin e kohës ato mund të ndikojnë në mënyrën se si na shohin të tjerët, por edhe në mënyrën se si ne vetë e përjetojmë vlerën tonë. Mënyra se si flasim për veten shpesh bëhet mënyra se si na vlerësojnë edhe të tjerët, kujtojnë psikologët.
Lajmi i mirë është se këto modele sjelljeje mund të ndryshohen. Hapi i parë është t’i njohim.
1. Kërkoni falje vazhdimisht, edhe kur nuk keni faj
Përdorimi i shpeshtë i fjalës “më fal” për çdo gjë të vogël mund të krijojë përshtypjen se vazhdimisht ndiheni sikur po e pengoni dikë ose sikur keni bërë diçka gabim.
Në vend të: “Më falni që po ju shqetësoj”, provoni të thoni: “Faleminderit për kohën tuaj” ose “E vlerësoj ndihmën tuaj”. Para se të kërkoni falje, ndaluni pak dhe pyeteni veten: a kam vërtet arsye të kërkoj falje, apo thjesht jam mësuar ta bëj këtë?
2. Krahasoheni vazhdimisht me të tjerët
Rrjetet sociale shpesh krijojnë ndjesinë se jeta e të tjerëve është më e suksesshme, më e bukur dhe më e lehtë. Megjithatë, ajo që shohim zakonisht është vetëm një pamje e zgjedhur me kujdes nga jeta e dikujt.
Kur krahasoheni vazhdimisht me të tjerët, pa vetëdije e vendosni veten në pozitën e dikujt që “nuk është mjaftueshëm i mirë”. Në vend që të mendoni: “Ata po ia dalin më mirë se unë”, shikoni përparimin tuaj. Kujtoni çfarë keni arritur të ndryshoni dhe sa larg keni ardhur.
Një trik i mirë është që një herë në javë të shkruani tri gjëra që i keni bërë më mirë se më parë. Kjo ju ndihmon ta shihni vlerën tuaj.
3. Bëni shaka me veten në mënyrë që ju nënvlerëson
Humori është mënyrë e bukur komunikimi, por kur vazhdimisht thoni gjëra si: “Unë jam e paaftë për këtë”, “Unë gjithmonë i prish gjërat” ose “Unë jam këtu vetëm për të mbushur vendin”, njerëzit me kalimin e kohës mund të fillojnë t’ju shohin pikërisht ashtu.
Të pranosh gabimin nuk është e njëjta gjë si ta nënvlerësosh veten. Në vend të: “Unë gjithmonë e ngatërroj gjithçka”, thoni: “Gabova, por tani e di si mund ta bëj më mirë.” Nëse dëshironi të bëni shaka, zgjidhni tema që nuk e rrënojnë vetëbesimin tuaj dhe nuk i vënë në dyshim aftësitë tuaja, transmeton Telegrafi.
4. Keni frikë të thoni “jo”
Disponueshmëria e vazhdueshme dhe nevoja për t’u ndihmuar të gjithëve mund të bëjnë që të tjerët ta marrin si të mirëqenë kohën dhe energjinë tuaj. Vendosja e kufijve nuk është egoizëm – është shenjë respekti për veten.
Filloni nga gjërat e vogla. Nëse diçka nuk mundeni ose nuk dëshironi ta bëni, mjafton të thoni: “Nuk mundem tani” ose “Këtë herë nuk do të mund të ndihmoj”. Nuk keni nevojë të jepni shpjegime të gjata dhe të arsyetoheni për vendimin tuaj. Një përgjigje e shkurtër dhe e qartë shpesh lë përshtypjen e një sigurie më të madhe.
5. I shpërfillni vazhdimisht nevojat tuaja
Kur vazhdimisht përpiqeni t’u bëni qejfin të tjerëve, ndërsa dëshirat dhe nevojat tuaja i vendosni në vend të fundit, me kalimin e kohës lodheni dhe shteroni. Kujdesi për veten nuk është luks dhe as egoizëm – ai është i domosdoshëm që të keni forcë edhe për njerëzit e tjerë.
Gjeni çdo ditë të paktën pak kohë për diçka që ju gëzon. Ndonjëherë mjafton gjysmë ore qetësi, një shëtitje, një libër i preferuar ose një aktivitet që e doni.
6. Jeni tepër të ashpër me veten
Vetëkritika e vazhdueshme mund të krijojë përshtypjen se as ju vetë nuk e vlerësoni atë që jeni. Nëse vazhdimisht i thoni vetes se nuk jeni mjaftueshëm të mirë, është e vështirë të prisni që të tjerët ta shohin vlerën tuaj. Gabimet janë pjesë e jetës dhe nuk do të thonë se jeni të pasuksesshëm.
Në vend që ta kritikoni veten pa mëshirë, provoni të flisni me veten si me dikë që e doni. Thuajini vetes: “Gabova, por mund të mësoj nga kjo.”
Më e rëndësishmja është të mbahet mend: mënyra se si e trajtojmë veten shpesh bëhet mënyra se si na trajtojnë të tjerët. Kur fillojmë ta vlerësojmë më shumë veten, ndryshojnë edhe marrëdhëniet që ndërtojmë me njerëzit përreth nesh. /Telegrafi/