“Nëse dikush e kalon Cristiano Ronaldon, është Mbappe”, Arbeloa s’i ndal lëvdatat për yllin francez
Trajneri Alvaro Arbeloa beson se Kylian Mbappe është “në rrugën e duhur” për t’u bërë si Cristiano Ronaldo, pasi sulmuesi realizoi sërish në fitoren 2-0 të Real Madridit ndaj Valencias.
Alvaro Carreras hapi rezultatin në minutën e 65-të me një aksion individual shumë të bukur pranë shtyllës së parë.
Mbappe vulosi fitoren në kohën shtesë, duke finalizuar me qetësi pas asistimit të Brahim Diaz, duke e afruar Real Madridin në vetëm një pikë nga Barcelona kryesuese pas fitores së tyre bindëse ndaj Mallorcas të shtunën.
“Fjalët nuk mjaftojnë për ta përshkruar Kylianin”.
“Menduam se nuk do të shihnim më diçka si Cristiano, por ai është në rrugën e tij”.
“Jemi shumë me fat që e kemi. Ai është lojtari më i mirë në botë tani për tani”.
“Siç thashë, performanca e Cristianos dukej e jashtëzakonshme dhe Kylian ka ende rrugë të gjatë përpara, por ai ka talentin për të ndjekur gjurmët e tij. Pse jo edhe ta tejkalojë? Nëse dikush mund ta bëjë, është Kyliani”.
“Goli i Alvaros (Carreras) tregon se ai ka shumë talent edhe në fazën sulmuese. Ai gjithashtu shënoi një gol shumë të bukur kundër Valencias edhe në ndeshjen e parë”, deklaroi ai.
Me këtë gol, Mbappe po shijon serinë më të gjatë aktuale të shënimeve në pesë ligat kryesore të Evropë, duke realizuar shtatë gola në gjashtë ndeshjet e fundit në La Liga.
Ai gjithashtu kryeson listën e golashënuesve në La Liga këtë sezon, me 23 gola të shënuar./Telegrafi