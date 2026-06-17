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Prindërimi vjen me shumë sfida dhe shumë prindër pyesin veten të paktën ndonjëherë nëse po i bëjnë gjërat në mënyrën e duhur. Nuk ka një recetë universale për rritjen e fëmijëve, por të kesh prindër të përsosur nuk është gjëja më e rëndësishme për fëmijët.

Është shumë më e rëndësishme që ata të ndihen të sigurt, të dashur dhe të pranuar prej tyre.

Një ndjenjë e tillë sigurie mund të ndikojë në zhvillimin e vetëbesimit, qëndrueshmërisë emocionale dhe marrëdhënieve cilësore gjatë gjithë jetës. Kjo është arsyeja pse shumë prindër duan të dinë nëse po krijojnë një mjedis të tillë për fëmijët e tyre.

Një ndjenjë sigurie nuk ndërtohet përmes gjesteve madhështore, por përmes sjelljes së përditshme dhe mënyrës se si prindërit komunikojnë me fëmijët e tyre.

Fëmijët duhet të dinë se mund të bëjnë gabime, të bëjnë pyetje ose të kërkojnë ndihmë pa frikën e gjykimit ose refuzimit.

Prindër të tillë shpesh përshkruhen nga psikologët si "prindër të sigurt" - njerëz tek të cilët një fëmijë mund të drejtohet kur është i frikësuar, i trishtuar, i hutuar ose ka nevojë për mbështetje.

Të jesh një prind i sigurt nuk do të thotë të jesh perfekt

Mënyra se si prindërit reagojnë ndaj sfidave lë një gjurmë të fortë në zhvillimin emocional të një fëmije dhe ndjenjën e vetëvlerësimit. Psikologia dhe nëna Jaimie Bloch ndau nëntë shenja në Instagram që tregojnë se jeni ky lloj prindi:

Ju e dëgjoni fëmijën pa pasur nevojë t’i ofroni menjëherë një zgjidhje;

Ti e di si të kërkosh falje kur bën një gabim;

Ju nuk i transferoni emocionet tuaja tek fëmija;

Ju nuk e krahasoni fëmijën tuaj me të tjerët;

Ju e doni atë pa kushte;

Ju jeni vërtet të pranishëm;

Ju vendosni kufij të qartë dhe të qëndrueshëm;

Ju mbështesni pavarësinë e tij;

Ju theksoni virtytet e tij.

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