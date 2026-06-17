Nëse bëni nëntë gjëra, fëmija juaj do të ndihet i sigurt me ju, sipas një psikologeje
Prindërimi vjen me shumë sfida dhe shumë prindër pyesin veten të paktën ndonjëherë nëse po i bëjnë gjërat në mënyrën e duhur. Nuk ka një recetë universale për rritjen e fëmijëve, por të kesh prindër të përsosur nuk është gjëja më e rëndësishme për fëmijët.
Është shumë më e rëndësishme që ata të ndihen të sigurt, të dashur dhe të pranuar prej tyre.
Një ndjenjë e tillë sigurie mund të ndikojë në zhvillimin e vetëbesimit, qëndrueshmërisë emocionale dhe marrëdhënieve cilësore gjatë gjithë jetës. Kjo është arsyeja pse shumë prindër duan të dinë nëse po krijojnë një mjedis të tillë për fëmijët e tyre.
Një ndjenjë sigurie nuk ndërtohet përmes gjesteve madhështore, por përmes sjelljes së përditshme dhe mënyrës se si prindërit komunikojnë me fëmijët e tyre.
Fëmijët duhet të dinë se mund të bëjnë gabime, të bëjnë pyetje ose të kërkojnë ndihmë pa frikën e gjykimit ose refuzimit.
Prindër të tillë shpesh përshkruhen nga psikologët si "prindër të sigurt" - njerëz tek të cilët një fëmijë mund të drejtohet kur është i frikësuar, i trishtuar, i hutuar ose ka nevojë për mbështetje.
Të jesh një prind i sigurt nuk do të thotë të jesh perfekt
Mënyra se si prindërit reagojnë ndaj sfidave lë një gjurmë të fortë në zhvillimin emocional të një fëmije dhe ndjenjën e vetëvlerësimit. Psikologia dhe nëna Jaimie Bloch ndau nëntë shenja në Instagram që tregojnë se jeni ky lloj prindi:
Ju e dëgjoni fëmijën pa pasur nevojë t’i ofroni menjëherë një zgjidhje;
Ti e di si të kërkosh falje kur bën një gabim;
Ju nuk i transferoni emocionet tuaja tek fëmija;
Ju nuk e krahasoni fëmijën tuaj me të tjerët;
Ju e doni atë pa kushte;
Ju jeni vërtet të pranishëm;
Ju vendosni kufij të qartë dhe të qëndrueshëm;
Ju mbështesni pavarësinë e tij;
Ju theksoni virtytet e tij.