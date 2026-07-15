Nëntëvjeçari nga Kentucky thyen rekordin botëror në "lojën e kërcimit nëpër katrorë"
Një 9-vjeçar nga Kentucky fitoi një titull në librin e rekordeve botërore Guinness, duke vizatuar dhe përfunduar një lojë kërcimi nëpër katrorë në më pak se 50 sekonda.
Djali 9-vjeçar i Bowling Green, Daxton Hunter, tha se u frymëzua për të ndjekur një rekord botëror nga babai dhe vëllai i tij, të cilët secili kanë titujt e tyre të rekordeve botërore Guinness, transmeton Telegrafi.
"Babai im mori një për të shëtitur me biçikletë në shumicën e shteteve. Vëllai im mori një vetëm disa muaj më parë - kështu që unë mendoja, 'Oh, nëse e gjithë familja ime do të marrë një, pse të mos marr edhe unë një'", tha Hunter për WBKO-TV.
Hunter kërkoi rekorde të mundshme për të thyer dhe arriti në kohën më të shpejtë për të vizatuar dhe përfunduar lojën e kërcimit nëpër katrorë.
Ai arriti të vizatonte, ta numëronte dhe ta përfundonte atë në 48.27 sekonda, mjaftueshëm për të marrë zyrtarisht rekordin në kategorinë nën 16 vjeç. /Telegrafi/