Në shtatë rajone u mbajt Raundi Rajonal i Olimpiadës së Ekonomisë – 464 nxënës në garë për finalen kombëtare
Më 13 shkurtm, 2026 u zhvillua me sukses Raundi Rajonal i Olimpiadës së Ekonomiksit, i cili u organizua njëkohësisht në shtatë rajone të vendit. Në këtë fazë morën pjesë 464 nxënës dhe mbi 65 profesorë-mentorë, nga gjithsej 20 qytete dhe 61 shkolla të mesme. Më herët, në raundin shkollor morën pjesë 3.170 nxënës nga e gjithë vendi, një shifër rekord që dëshmon interesin në rritje të të rinjve për ekonominë dhe mendimin analitik.
Gara u realizua në bashkëpunim me disa institucione të arsimit të lartë: Universiteti i Evropës Juglindore – Shkup; Universiteti “Goce Dellçev” – Shtip; Universiteti “Shën Kliment Ohridski" – Manastir në kuadër të rajonit të Prilepit; Universiteti i Tetovës për rajonet e Kumanovës dhe Tetovës; Universiteti Ndërkombëtar i Strugës për rajonet e Gostivarit dhe Strugës, si dhe Aleanca Franceze – Manastir.
“Këto shifra nuk janë vetëm statistikë. Ato tregojnë se të rinjtë janë të gatshëm të angazhohen seriozisht kur u ofrohet një platformë cilësore dhe sfiduese,” deklaroi Orhan Ceka, drejtor i Institutit Alternativa Liberale. “Ambicia jonë është që Olimpiada të shndërrohet në një platformë afatgjatë për zhvillimin e ekonomistëve, sipërmarrësve dhe vendimmarrësve të së ardhmes.”
Nxënësit më të mirë nga të shtatë rajonet do të sigurojnë kualifikimin në Finalen Kombëtare, e cila do të mbahet në muajin prill në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë. Tre nxënësit më të mirë nga secili rajon do të shpërblehen me çmime të vlefshme – laptop, tablet dhe orë inteligjente. Nga finalistët në nivel kombëtar, pesë nxënësit më të suksesshëm do të përfaqësojnë Maqedoninë e Veriut në Olimpiadën Ndërkombëtare të Ekonomisë, e cila këtë vit do të mbahet në muajin gusht në Olimpinë e Lashtë, Greqi.
“Suksesi i Olimpiadës varet nga përkushtimi i profesorëve, mbështetja e shkollave dhe institucioneve, por po aq e rëndësishme është edhe përfshirja aktive e sektorit privat,” shtoi Ceka. “Investimi në talentet e reja nuk është vetëm përgjegjësi shoqërore, por një investim strategjik në zhvillimin ekonomik të vendit. Besojmë se komuniteti i biznesit ka rol kyç në motivimin dhe mbështetjen e këtyre të rinjve.”
Olimpiada e Ekonomiksit është pjesë e rrjetit global të Olimpiadës Ndërkombëtare të Ekonomisë dhe organizohet nga Instituti Alternativa Liberale, në partneritet me Economic Fundamentals Initiative – SHBA.
Me këtë aktivitet, Olimpiada e Ekonomiksit vazhdon të konsolidohet si një platformë kombëtare për identifikimin, mbështetjen dhe promovimin e talenteve të reja në fushën e ekonomisë.