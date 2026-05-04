Në shënjestër nuk janë ato ekzotike por ato të zakonshmet – të dhëna interesante rreth vjedhjeve të makinave në New York City
Një rrjet i madh vjedhjesh makinash dhe pjesësh në New York City është zbuluar nga autoritetet, ku mbi një duzinë persona përballen me akuza të rënda.
Prokurorët thonë se grupi lidhet me 252 raste vjedhjesh dhe një aktakuzë prej 971 pikash, ndërsa vlera e pronës së vjedhur arrin mbi 1.2 milionë dollarë (rreth 1.1 milionë euro).
Por çfarë bie në sy, sipas raportimeve, të dyshuarit fokusoheshin te makinat e zakonshme si Honda dhe Toyota, pasi ato janë më të lehta për t’u shitur dhe më të vështira për t’u gjurmuar në tregun e pjesëve të përdorura.
Ata operonin kryesisht gjatë natës, nga mesnata deri në orët e para të mëngjesit, duke përdorur makina të vjedhura për të lëvizur nga një objektiv në tjetrin.
Hetimet tregojnë se grupi ka vjedhur 11 makina, të paktën 69 konvertues katalitikë dhe rrota me goma nga 172 automjete.
Dëmet totale arrijnë rreth 724,669 dollarë (rreth 667,000 euro), ndërsa vlera e pjesëve të vjedhura shkon në 1,201,689 dollarë (rreth 1,105,000 euro).
Shumica e mallrave të vjedhura, sipas hetuesve, shiteshin menjëherë në platforma online në të gjithë SHBA-në.
Gjithashtu, grupi përdorte parkingje publike si baza operative, ku ruanin automjetet para dhe pas vjedhjeve.
Në një rast, policia gjeti edhe një valixhe me mbi 100 mijë dollarë cash (rreth 92,000 euro), të lidhura me këtë aktivitet kriminal. /Telegrafi/