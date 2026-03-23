“Ne mund të shkruajmë historinë” - Foda me një video motivuese për futbollistët
Në ditën e parë të grumbullimit për ndeshjen gjysmëfinale të “play-off”-it për Kupën e Botës 2026 kundër Sllovakisë, përzgjedhësi Franco Foda zgjodhi një qasje ndryshe për të motivuar ekipin.
Ai u shfaqi lojtarëve një video që përmblidhte rrugëtimin e tyre, sakrificën dhe mbështetjen e pakursyer të tifozëve.
Synimi i këtij momenti ishte të ndizet shpirti luftarak përpara një prej sfidave më të rëndësishme.
Foda theksoi se Kosova ndodhet para një momenti shumë të rëndësishëm.
Fjalët e tij ishin thirrje për bashkim e besim tek njëri-tjetri dhe se ky grup lojtarësh ka cilësinë për të arritur rezultatin historik, që do të mbetet gjatë në memorien e popullit. /Telegrafi/
