Në Maqedoni vitin e kaluar u regjistruan 132 aksidente në punë, 31 prej të cilave ishin fatale
Dita Botërore për Sigurinë në Punë në hijen e tragjedisë së fundit në kantierin e ndërtimit në Kisella Vodë, ku një punëtor ndërtimi humbi jetën dhe katër u lënduan. Sindikata e Ndërtimit kërkon përgjegjësi institucionale.
Vitin e kaluar u regjistruan 132 aksidente në punë, 31 prej të cilave ishin fatale, sipas raportit të Shoqatës së Maqedonisë për Sigurinë në Punë. Drejtori i ISHP-së thotë se numri i viktimave është ulur, ndërsa numri i kontrolleve është rritur me 20 përqind. Pavarësisht kësaj, kontrollet inspektuese kryhen nga rreth 120 inspektorë.
Aksidenti mund të parandalohet nëse ka trajnim, kontroll dhe përgjegjësi në kohë.
Rritja sociale dhe shoqërore shkon krah për krah me rritjen ekonomike, theksoi Alexandru Albu - këshilltar i Delegacionit të BE-së në Maqedoninë e Veriut. Kushtet psikosociale ndikojnë në produktivitet, i cili nga ana tjetër ndikon në rritje.
Sektorët më të rrezikshëm mbeten industria prodhuese dhe ndërtimi, ku regjistrohet numri më i lartë i lëndimeve. Më pas janë administrata publike, industritë e shërbimeve dhe transporti.