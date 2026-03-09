"Në koridorin e shtëpisë e goditi disa here me armë", 20 vite burgim ndaj gruas që vrau kunatin në Prishtinë
Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur Aktgjykim dënues në çështjen penale ndaj të akuzuarës N.M., për shkak të veprës penale Vrasje e Rëndë.
Sipas njoftimit për media bëhet e ditur se e akuzuara N.M., është shpallë fajtore dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 20 vitesh, pasi ka kryer veprën penale Vrasje e Rëndë.
Tutje në njoftim thuhet se në dënimin e shqiptuar me burgim, të akuzuarës i llogaritet edhe koha e kaluar në masën e paraburgimit, ndërsa me aktvendim të veçantë i është vazhduar masa e paraburgimit, deri në plotfuqishmëri të këtij aktgjykimi, por jo më shumë se dënimi i shqiptuar në këtë aktgjykim.
“Me datë 20.08.2024, rreth orës 19:00, në rrugën ‘Ismet Krasniqi’, në Prishtinë, saktësisht në korridorin e përbashkët të shtëpive të tyre, e akuzuara N.M., në mënyrë dinake dhe për motive të ulëta xhelozie me dashje e kishte privuar nga jeta tani të ndjerin kunatin e saj, Xh. M., ku e akuzuara pasi ishte ndier e pa respektuar dhe e braktisur nga familjarët e saj duke menduar që i ndjeri kishte ndikim në këto rrethana, fillimisht ishte përgatitur për të kryer këtë vepër penale, e cila kishte përfunduar kursin mbi aftësimin për përdorimin e armëve të shkurtra, po ashtu kishte blerë armë zjarri dhe municion dhe kishte shfrytëzuar rastin derisa anëtarët e tjerë të familjes nuk ishin prezent. Në momentin që e kishte parë të ndjerin Xh.M., duke kaluar në korridorin e shtëpisë për të shkuar në oborrin e përbashkët, kishte dalur në korridor një vend dhe kohë kur i ndjeri nuk e priste, në mënyrë dinake e akuzuara kishte shtënë në drejtim tani të ndjerit disa herë, duke e goditur në pjesë të ndryshme të trupit dhe si pasojë e plagëve të marra i ndjeri Xh.M. kishte ndërruar jetë në vendin e ngjarjes”, thuhet në njoftim.
Tutje bëhet e ditur se Gjykata ka urdhëruar konfiskimin e përhershëm të armës së zjarrit si mjet i kryerjes së veprës penale dhe është detyruar Policia e Kosovës që pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, të bëjë asgjësimin e armës.
“E akuzuara detyrohet që në emër të shpenzimeve të procedurës penale - paushallit gjyqësor, të paguajë shumën 200 euro dhe në emër të taksës për Fondin e Kompensimin e Viktimave të Krimit, shumën prej 50 euro, e gjitha këto në afatin prej 15 ditëve, nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë. E dëmtuara S.M., për realizimin e kërkesës pasurore - juridike, udhëzohet në kontest të rregullt civil”, thuhet në njoftim.
Ndërkaq, kundër këtij aktvendimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë. /Telegrafi/