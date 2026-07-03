Në këtë ditë: Jim Morrison, ikona e pavdekshme e The Doors, shuhet në Paris në vitin 1971
Më 3 korrik 1971, në Paris, u shua një nga figurat më ikonike të muzikës rock të shekullit XX - Jim Morrison, vokalisti dhe tekstshkruesi kryesor i grupit legjendar The Doors.
Morrison u gjet i vdekur në mëngjesin e asaj dite në vaskën e apartamentit të tij në lagjen Le Marais të Parisit, nga partnerja e tij Pamela Courson. Ai ishte vetëm 27 vjeç.
Autoritetet franceze në atë kohë deklaruan se shkaku i vdekjes ishte dështim kardiak, ndërsa nuk u krye autopsi, gjë që më vonë kontribuoi në debatet dhe teoritë e shumta rreth rrethanave të vdekjes së tij.
Morrison kishte kaluar muajt e fundit të jetës në Paris, pasi ishte larguar nga Shtetet e Bashkuara për një periudhë të tërheqjes personale dhe krijimtarisë poetike.
Në atë kohë, ai ishte larg skenës dhe po përpiqej të jetonte më qetë, i distancuar nga fama e madhe që e kishte shoqëruar gjatë viteve e 60-ta.
Vdekja e tij më 3 korrik 1971 e vendosi përfundimisht në atë që më vonë u quajt “Klubi i 27-ës”, një grup artistësh të njohur që ndërruan jetë në moshën 27-vjeçare.
Screenshot/Getty Images
Ai u varros në varrezat Père Lachaise në Paris, ku edhe sot mbetet një nga figurat më të vizituara nga fansat e muzikës në mbarë botën.
Trashëgimia e Morrison vazhdon të mbetet e fortë: si zë unik i rock-ut psikedelik, si poet rebel dhe si simbol i kulturës kundërkulturore të viteve 60-ta.
Edhe pas më shumë se pesë dekadash, figura e tij vazhdon të ndikojë muzikën, artin dhe kulturën pop globale. /Telegrafi/
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