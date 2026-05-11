Në katër muajt e fundit kanë kaluar mbi 1.2 milion pasagjerë në aeroportet e Shkupit dhe Ohrit
Aeroportet e Shkupit dhe Ohrit shërbyen gjithsej 1.202.828 pasagjerë në katër muajt e parë të vitit 2026, që përfaqëson një rritje vjetore prej 32.4 përqind, sipas të dhënave nga "TAV Maqedonia". Në të njëjtën periudhë, u realizuan 8.123 fluturime, ose 10.7 përqind më shumë krahasuar me vitin e kaluar.
Të dhënat tregojnë se rritja e trafikut të pasagjerëve është dukshëm më e shpejtë se rritja e numrit të fluturimeve, gjë që tregon një mbushje më të mirë të avionëve, kërkesë më të madhe për itineraret ekzistuese dhe efektin e destinacioneve të reja.
"TAV Maqedonia" njofton gjithsej 12 destinacione të reja nga të dy aeroportet këtë vit. Pesë janë hapur deri më tani, dhe shtatë itinerare të tjera të reja janë planifikuar të fillojnë në periudhën e ardhshme, përcjell "Faktor".
Nga Aeroporti i Shkupit, në kuadër të orarit veror, 15 linja ajrore shërbejnë 54 destinacione të rregullta dhe sezonale, ndërsa 24 destinacione të tjera mbulohen përmes fluturimeve çarter. Kjo do të thotë se fluturime në gjithsej 78 destinacione janë planifikuar nga Shkupi këtë verë. Së bashku me linjat për në Budapest dhe Napoli, fluturimet për në Trabzon, Samsun, Palermo dhe Alghero janë planifikuar të fillojnë në qershor dhe korrik.
Nga Aeroporti i Ohrit, orari i verës përfshin 17 destinacione, nga të cilat 14 janë të rregullta ose sezonale, dhe tre janë fluturime çarter. Së bashku me linjat e reja për në Bratislavë, Milano dhe Stuttgart, fluturimet për në Wroclaw dhe Katowice janë njoftuar gjithashtu në qershor, dhe nga 21 qershori, një linjë për në Vjenë nëpërmjet "Austrian Airlines".
Ekonomikisht, një rritje e tillë është e rëndësishme për shkak të disa efekteve: një fluks më i madh turistësh, rritje e shpenzimeve në kapacitetet e ushqimit, transportit dhe akomodimit, si dhe lidhje më e mirë e vendit me tregjet evropiane. Megjithatë, qëndrueshmëria e rritjes do të varet nëse linjat e reja do të mbeten aktive pas sezonit, sa e qëndrueshme do të jetë kërkesa dhe nëse infrastruktura e aeroportit do të jetë në gjendje të përballojë vëllimin e rritur të pasagjerëve./Telegrafi/