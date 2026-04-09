Ndryshime të mëdha në mesfushë, këta janë pesë emrat që Man Utd po i konsideron
Manchester United po shqyrton një rinovim ambicioz gjatë verës, me gazetarin Ben Jacobs që ka identifikuar një ndryshim taktikor në strategjinë e rekrutimit të klubit.
Gjatë një prononcimi për The United Stand, Jacobs zbuloi se ndërsa Sandro Tonali i Newcastle United është një objektiv “i mundshëm”, ai konsiderohet një opsion i shtrenjtë krahasuar me Elliot Anderson të Nottingham Forest, i cili aktualisht renditet më lart në listën e dëshirave.
“Kur ata të marrin mesfushorin e parë, ai vendim do të ndikojë në drejtimin që do të ndjekin për mesfushorin e dytë”, shpjegoi Jacobs.
‘Djajtë e Kuq’ po monitorojnë gjithashtu me kujdes Mateus Fernandes të West Ham United dhe Adam Wharton të Crystal Palace, me këtë të fundit të përshkruar si “shumë i ngjashëm” me Kobbie Mainoo.
Ndërkohë, Joao Gomes i Wolvesit mbetet një emër në diskutim pas bisedimeve të janarit.
Kjo lëvizje strategjike vjen ndërsa United synon të zëvendësojë Casemiro që po largohet.
Raportohet se klubi ka ftohur interesin për Ruben Neves, duke e parë atë më shumë si një zgjidhje afatshkurtër sesa si një shtyllë për projektin afatgjatë nën drejtimin e INEOS./Telegrafi/