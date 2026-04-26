Ndërsa filmi biografik i Michael Jackson po bën xhiron e botës, shumë prej fansave nuk e dinë se ai ishte në borxhe në kohën e vdekjes së tij
Ndërkohë që filmi biografik për Michael Jackson është në qendër të vëmendjes, shumë njerëz po kujtojnë suksesin e tij. Megjithatë, ndërsa flasin për turnetë e shitura, shumë nuk e dinë se në kohën e vdekjes së tij në vitin 2009, ai në fakt ishte pothuajse 500 milionë dollarë (rreth 460 milionë euro) në humbje.
Suksesi i tij komercial ishte i pamohueshëm, me albume që thyenin rekorde dhe turne fitimprurëse që gjeneruan pasuri të jashtëzakonshme.
Megjithatë, dokumentet gjyqësore të paraqitura në qershor 2024 zbuluan se Michael Jackson kishte më shumë se gjysmë miliardi dollarë borxhe kur vdiq në vitin 2009. Sipas këtyre dokumenteve, pasuritë e tij më të rëndësishme ishin të ngarkuara me më shumë se 500 milionë dollarë borxhe dhe pretendime të kreditorëve.
Disa nga këto borxhe kishin norma interesi jashtëzakonisht të larta, ndërsa disa të tjera ishin tashmë në vonesa, gjë që e përkeqësoi më tej situatën financiare.
Jackson vdiq më 25 qershor 2009 në moshën 50 vjeçare, pak para fillimit të planifikuar të turneut të madh "This Is It", i cili supozohej të përfshinte qytete si Londra, Parisi dhe Nju Jorku. Vdekja e tij la një barrë shtesë financiare, duke përfshirë rreth 40 milionë dollarë (rreth 37 milionë euro) borxh ndaj organizatorit të turneut AEG.
Të dhënat gjyqësore tregojnë gjithashtu se në kohën e vdekjes së tij, ai po përballej me padi të shumta, si në Shtetet e Bashkuara ashtu edhe jashtë saj. Kreditorët kishin paraqitur më shumë se 65 kërkesa për mbledhjen e borxheve, duke çuar në procedura shtesë ligjore dhe ndërlikime për pasurinë e tij.
Ekzekutuesit e pasurisë së tij më vonë arritën të zgjidhnin shumicën e këtyre pretendimeve dhe mosmarrëveshjeve, duke stabilizuar gjendjen financiare të pasurisë së tij. Pavarësisht rrethanave të tij të vështira në kohën e vdekjes së tij, pasuria e Jacksonit u bë jashtëzakonisht fitimprurëse në vitet që pasuan, duke i shndërruar borxhet e tij në një nga portofolet më të suksesshme të biznesit pas vdekjes në industrinë e muzikës.
Aktualisht, këngëtari legjendar i muzikës pop është përsëri në qendër të vëmendjes për shkak të publikimit të filmit biografik "Michael". Filmi është drejtuar nga Antoine Fuqua dhe ndjek ditët e para të këngëtarit në grupin Jackson 5 deri në statusin e tij si një nga artistët më të mëdhenj në botë. Roli i Michael Jackson luhet nga kushëriri i tij Jaafar Jackson, ndërsa Colman Domingo dhe Nia Long luajnë prindërit e tij Joe dhe Katherine Jackson.
Pavarësisht kritikave të dobëta, filmi ka pasur një sukses të fortë komercial deri më tani. Fillimi më i mirë u regjistrua në Francë, ku fitoi 2.6 milionë dollarë (rreth 2.4 milionë euro) në 743 kinema të mërkurën. /Telegrafi/