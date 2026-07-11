Ndërron jetë një person në Qendrën e Shëndetit Mendor në Gjilan, rasti po hetohet
Një person ka ndërruar jetë pasi siç raportohet në Qendrën e Shëndetit Mendor i ishte keqësuar gjendja.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të premten rreth orës 22:00, në rrugën “Vjosa”, në Gjilan.
Tutje thuhet se në vendngjarje kanë dalë njësitet përkatëse. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë dërgohet në IML për obduksion.
“Rr. Vjosa, Gjilan 10.07.2026-22:00. Është raportuar se në Qendrën e Shëndetit Mendor, viktimës mashkull kosovar i ishte keqësuar gjendja shëndetësore dhe kishte vdekur. Vdekjen e kishte konstatuar mjeku kujdestar. Në vendngjarje kanë dalë njësitet përkatëse. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë dërgohet në IML për obduksion”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
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