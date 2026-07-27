Arrestohen dy shtetas të Serbisë dhe një kosovar në Fushë Kosovë - përfshihen në një rast me një të mitur nën 16 vjeç
Policia ka arrestuar tre persona të dyshuar për veprën penale “Bashkësi jashtëmartesore me personin nën moshën 16 vjeç”.
Sipas njoftimit policor, në lidhje me rastin janë arrestuar dy meshkuj serbë, shtetas të Serbisë, si dhe një mashkull kosovar.
Me vendim të prokurorit, tre të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.
Rasti po trajtohet nga organet kompetente. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate