Ndërron jetë aktivisti i të drejtave civile, Jesse Jackson
Jesse Jackson, dy herë kandidati presidencial, mesazhi i të cilit, oratoria dhe populizmi i të cilit nxitën lëvizjen për të drejtat civile në dekadat pas vrasjes së Dr. Martin Luther King Jr. vdiq të martën, tha familja e tij.
Ai ishte 84 vjeç.
"Babai ynë ishte një udhëheqës shërbëtor - jo vetëm për familjen tonë, por edhe për të shtypurit dhe të anashkaluarit në të gjithë botën", tha familja Jackson në një deklaratë.
Udhëheqësi i të drejtave civile, Reverendi Al Sharpton, tha në një deklaratë se "kombi ynë humbi një nga zërat e tij më të mëdhenj moralë" dhe i bëri homazh një njeriu që "mbante historinë në gjurmët e tij dhe shpresën në zërin e tij".
"Reverendi Jackson qëndroi kudo që dinjiteti ishte nën sulm, nga aparteidi jashtë vendit deri te padrejtësia në vend. Zëri i tij jehonte në dhomat e mbledhjeve dhe në qelitë e burgut", tha Sharpton.
Shkaku i vdekjes nuk u dha menjëherë. Familja e Jackson tha se ai vdiq në paqe i rrethuar nga të dashurit e tij.
Ai u shtrua në një spital në nëntor dhe kishte jetuar për më shumë se një dekadë me paralizë që ndikon në aftësinë e pacientëve për të ecur dhe për të gëlltitur dhe mund të çojë në ndërlikime të rrezikshme.
Ai zbuloi se vuante nga sëmundja e Parkinsonit në vitin 2017.
Ai u trajtua si pacient ambulator në Northwestern Medicine në Çikago për të paktën dy vjet para se ta ndante diagnozën me publikun.
Jackson lindi në Greenville, Karolina e Jugut, dhe u bë i njohur në epokën e të drejtave civile, duke marrë pjesë në demonstrata së bashku me Martin Luther King Jr.
Aktivizmi i tij zgjati dekada, duke përfshirë dy kandidime për nominimin presidencial demokrat, në vitin 1984 dhe 1988. /Telegrafi/