KRU “Prishtina”ka njoftuar se pas identifikimit të lidhjeve ilegale në rrjetin e furnizimit me ujë në Matiqan, është ndërprerë furnizimi për konsumatorët e përfshirë.

Sipas njoftimit, lidhjet ilegale paraqesin problem serioz për funksionimin e rrjetit të ujësjellësit, pasi dëmtojnë sistemin e furnizimit dhe ndikojnë në furnizimin e rregullt me ujë për konsumatorët e tjerë.

Kompania ka bërë të ditur se ndaj rasteve të tilla do të ndërmerren masat përkatëse, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Autoritetet u kanë bërë apel qytetarëve që të respektojnë rregullat e furnizimit me ujë dhe të kontribuojnë në ruajtjen e një shërbimi të qëndrueshëm për të gjithë konsumatorët. /Telegrafi/



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