Ndërprerja e internetit në Iran vazhdon, por jo për të gjithë
Irani është shkëputur kryesisht nga interneti për më shumë se 360 orë, sipas organit mbikëqyrës të internetit NetBlocks — por një ekspert thotë se mbyllja nuk po i prek të gjithë në vend në mënyrë të barabartë.
“Ndërprerja e internetit në Iran ka hyrë në ditën e 17-të, ndërsa masa vazhdon në javën e tretë”, tha NetBlocks.
Disa “të zgjedhur” vazhdojnë të kenë akses pavarësisht masave të rrepta ndaj shumicës së përdoruesve nga shteti, sipas organit mbikëqyrës.
Doug Madory, i cili studion ndërprerjet e internetit, tha se një “sistem duket se lejon akses të kufizuar për përdorues të caktuar, ndërsa bllokon një popullsi më të gjerë”.
Autoritetet iraniane kanë njoftuar se kanë arrestuar një 37-vjeçar për ofrimin e aksesit të pakufizuar në internet përmes një pajisjeje Starlink në provincën Fars, sipas medias së mbështetur nga shteti ISNA.
Starlink, kompania e Elon Musk që ofron internet përmes një sërë satelitësh, u ka ofruar iranianëve një mënyrë për të komunikuar me botën e jashtme.
Ndërkohë që masat e rrepta të regjimit iranian janë kryesisht fajtore për reduktimin e madh të trafikut të internetit, Madory sugjeron që sulmet SHBA-Izrael mund të shkaktojnë gjithashtu ndërprerje, duke rezultuar potencialisht në “dështime në infrastrukturë. /Telegrafi/