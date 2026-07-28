Nderohet jeta dhe vepra e Mithat Belegut në Pejë
Me organizim të Komunës së Pejës, sot u mbajt mbledhje komemorative në nderim të jetës dhe veprës së Mithat Belegut, një prej figurave më të shquara të basketbollit kosovar.
Në emër të Federatës së Basketbollit të Kosovës, për jetën dhe kontributin e tij foli kryetari i FBK-së, Arben Fetahu, i cili vlerësoi rolin dhe trashëgiminë që Belegu la në zhvillimin e basketbollit në Kosovë.
Në mbledhjen komemorative morën pjesë edhe nënkryetari i FBK-së, Fatmir Gashi, ish-kryetari i FBK-së, Erolld Belegu, si dhe ish-sekretari i përgjithshëm i FBK-së, Leart Hoxha.
Mithat Belegu do të kujtohet përherë si një prej personaliteteve më të respektuara të basketbollit kosovar, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar si basketbollist, gjyqtar ndërkombëtar i FIBA-s dhe kontribuues i palodhur në zhvillimin e basketbollit në vend.