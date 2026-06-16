Ndalohet shoferi që goditi me veturë punëtorin nga Kina në autostradën Ohër-Kërçovë
Ministria e Brendshme njoftoi se është ndaluar shoferi i cili goditi dhe lëndoi rëndë një punëtor nga Kina në autostradën në ndërtim e sipër Ohër-Kërçovë.
"Më 15.06.2026 në orën 07:55, Departamenti i Policisë së Ohrit njoftoi se në autostradën në ndërtim e sipër Ohër-Kërçovë, pranë fshatit Orovnik, komuna e Debarcës, K.Sh. (32) nga fshati Koroshishtë, Strugë, duke drejtuar një automjet pasagjerësh "Mercedes" me targa të Strugës, humbi kontrollin mbi automjetin dhe u përplas në një pusetë, dhe më pas në L.J. (46) nga Republika Popullore e Kinës, me banim në fshatin Izvor, i cili po kryente detyra pune në autostradë.
L.J. pësoi lëndime të rënda trupore në aksident, ndërsa shoferi i automjetit të pasagjerëve pësoi lëndime trupore, të cilat u diagnostikuan në Spitalin Special "Shën Erazmo" në Ohër", njoftojnë nga MPB.
Me urdhër të prokurorit publik, shoferi K.Sh. është privuar nga liria, dhe një hetim është kryer nga një ekip hetimor i SPB Ohër. Pasi rasti të dokumentohet plotësisht, do të hartohet një raport përkatës./Telegrafi/